EE.UU. inicia proceso para desnaturalizar a cubanoamericano de Miami por fraude de casi $900,000

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este lunes una demanda civil de cuatro cargos para revocar la ciudadanía de Yosmaikel Rodríguez Pérez, un cubanoamericano de 45 años residente en el condado Miami-Dade, condenado por defraudar a Medicare en casi $900,000.

Según consta en el reporte del caso, publicado por el Departamento de Justicia, Rodríguez Pérez obtuvo la residencia permanente en 2004 y la ciudadanía estadounidense en 2018, pero el gobierno alega que ocultó deliberadamente su historial criminal durante ambos procesos.

La acusación lo señala por conspiración para cometer fraude en atención médica y fraude electrónico: entre abril de 2014 y agosto de 2016, junto a dos mujeres, operó un centro médico desde el que pagaban sobornos a propietarios de farmacias para que refirieran beneficiarios de Medicare, vendían recetas innecesarias, fabricaban facturas falsas y falsificaban documentación.

Las reclamaciones fraudulentas al programa federal de salud ascendieron a $886,694.

Rodríguez Pérez firmó un acuerdo de culpabilidad, fue sentenciado a 19 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, y debió restituir $886,649 al gobierno federal.

El Departamento de Justicia sostiene que al solicitar la naturalización, el acusado mintió bajo juramento y ocultó hechos materiales que habrían impedido su aprobación.

«La demanda alega que Rodríguez Pérez obtuvo ilegalmente su ciudadanía porque carecía del buen carácter moral requerido para la naturalización dado su delito de vileza moral, actos ilícitos y falso testimonio bajo juramento durante el proceso de naturalización», señala el comunicado oficial del DOJ.

El caso está asignado al juez federal de distrito K. Michael Moore en el Distrito Sur de Florida.

Rodríguez Pérez es al menos la sexta persona en Miami que enfrenta un proceso de desnaturalización en lo que va de 2026, según datos del caso publicados por el DOJ.

Entre los otros casos figuran Víctor Manuel Rocha, exembajador estadounidense en Bolivia condenado a 15 años de prisión por actuar como agente de inteligencia cubana, y Philippe Bien-Aime, exalcalde de North Miami, acusado de usar nombres y documentos falsos para obtener la ciudadanía.

En marzo pasado, un tribunal federal en Miami ya le revocó la ciudadanía a Mirelys Cabrera Díaz, residente en Hialeah, condenada en 2019 a 29 meses de prisión por participar en un fraude a Medicare de más de $6 millones.

Esta ofensiva forma parte de una campaña sin precedentes de la administración Trump: según datos de investigadores de la Universidad de Syracuse, entre enero de 2008 y abril de 2026 el gobierno federal solo persiguió 34 casos de desnaturalización en total; entre mayo y julio de este año, la administración ya inició más de 30 nuevos.

El DOJ prevé alcanzar un mínimo de 250 casos de desnaturalización antes de octubre de 2026.

Cuba figura además entre los 19 países calificados de «alto riesgo» por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) desde diciembre de 2025, lo que implica un escrutinio reforzado de las solicitudes de naturalización de personas originarias de la isla.

«Nos negamos a dar impunidad a criminales que se colaron para obtener la ciudadanía estadounidense. Solo hemos arañado la superficie — vienen muchas más demandas», advirtió Brett A. Shumate, asistente del fiscal general de la División Civil del DOJ.