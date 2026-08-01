Gobierno de Trump convierte en permanente requisito de fianza para visados y eleva el costo: Cuba en el listado de países

El Departamento de Estado de Estados Unidos convirtió este sábado en política migratoria permanente el programa de fianzas para visas de turismo y negocios, elevando el depósito máximo a 20,000 dólares y manteniendo a Cuba entre los 50 países afectados, según reportó la agencia AP.

La norma se publicará oficialmente el lunes en el Registro Federal -el diario oficial del gobierno estadounidense- fecha en que entrará formalmente en vigor y a partir de la cual los ciudadanos cubanos y de los países designados que soliciten una visa B1 o B2 podrán ser obligados a depositar una fianza antes de recibir el visado.

De piloto a política permanente

El programa nació el 20 de agosto de 2025 como un plan piloto de 12 meses, ordenado por Donald Trump mediante la Orden Ejecutiva 14159, y cubría inicialmente solo 13 países con altas tasas de sobreestadía.

Cuba fue incorporada a la lista en enero de 2026, junto con Venezuela y otros países del Caribe, Asia y América Latina, cuando el programa se amplió de 13 a 38 países.

En abril de ese mismo año, una nueva expansión sumó 12 naciones más -entre ellas Nicaragua, Georgia, Etiopía y Camboya- hasta completar el medio centenar actual.

El borrador publicado en el Registro Federal señala que una revisión de casi un año «aportó datos suficientes» para indicar que el programa «garantiza de manera efectiva el cumplimiento de las condiciones de los visados», razón por la que pasará a ser permanente.

Tres niveles de fianza y restricciones clave

La norma permanente elimina la opción mínima de 5,000 dólares que contemplaba el piloto, y fija tres niveles de depósito a discreción del funcionario consular: 10,000, 15,000 ó 20,000 dólares.

El aviso del Registro Federal precisa que «los oficiales consulares podrán requerir a los solicitantes de visa no inmigrante cubiertos que depositen una fianza de hasta 20,000 dólares como condición para la emisión de la visa, según lo determinen los propios oficiales consulares».

El pago debe realizarse exclusivamente a través de Pay.gov, la plataforma del Departamento del Tesoro; queda prohibido el uso de sitios de terceros.

Un punto crítico que la norma aclara de forma expresa: el depósito de la fianza no garantiza la emisión de la visa.

Además, los titulares de visa con fianza solo podrán ingresar y salir de Estados Unidos por aeropuertos comerciales; quedan prohibidos los puertos aéreos privados, terrestres o marítimos.

La fianza se devuelve si se niega la visa, si el solicitante no viaja antes de que expire el visado, o si el titular cumple todas las condiciones y abandona el país dentro del plazo autorizado.

Los números que justificaron la medida

En 2024, casi 45,500 visitantes de los 50 países incluidos en el programa se quedaron más tiempo del permitido por sus visados, según datos del Departamento de Estado citados por la Agencia Associated Press.

En los primeros diez meses del piloto, esa cifra cayó a menos de 50 casos.

Sin embargo, el efecto más visible fue otro: casi la mitad de las 20,000 solicitudes que requirieron depósito no completó el pago, lo que derivó en una caída del 83% en la emisión de visas B1/B2 para los países afectados, con un total depositado de 115 millones de dólares durante el piloto.

El Departamento de Estado reconoció el impacto disuasorio: «El departamento espera que esta norma definitiva contribuya a la reducción continua de la demanda de solicitudes de visados B1/B2 por parte de ciudadanos de países sujetos al programa».

Una barrera más para los cubanos

Para los ciudadanos de la isla, esta medida se suma a una cadena de restricciones acumuladas desde 2025.

En junio de ese año, Trump firmó una proclamación que suspendió la entrada de cubanos con visas B-1, B-2, F, M y J. En diciembre de 2025, amplió el llamado «travel ban» sumando 20 países más.

La administración Trump también estudia exigir una fianza de 100,000 dólares a ciertos solicitantes de residencia permanente procesados desde el exterior, medida aún en evaluación.Para muchos cubanos que ya enfrentan obstáculos económicos y burocráticos para emigrar legalmente, reunir hasta 20,000 dólares sin garantía de obtener el visado representa una barrera prácticamente insalvable.

Los 50 países afectados: Mayoría africana y algunos latinoamericanos

África (30 países)

Argelia

Angola

Benín

Botsuana

Burundi

Cabo Verde

República Centroafricana

Costa de Marfil

Yibuti

Etiopía

Gabón

Gambia

Guinea

Guinea-Bisáu

Lesoto

Malawi

Mauritania

Mauricio

Mozambique

Namibia

Nigeria

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Seychelles

Tanzania

Togo

Túnez

Uganda

Zambia

Zimbabue

Asia y Asia Central (9 países)

Bangladés

Bután

Camboya

Georgia

República Kirguisa

Mongolia

Nepal

Tayikistán

Turkmenistán

América Latina y el Caribe (6 países)

Antigua y Barbuda

Cuba

Dominica

Granada

Nicaragua

Venezuela

Oceanía y Pacífico (5 países)

Fiyi

Papúa Nueva Guinea

Tonga

Tuvalu

Vanuatu