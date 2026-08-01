¿Cómo arranca el mercado informal de divisas este 1 de agosto?: Así se venden hoy dólares, euros y MLC

El mercado informal de divisas en Cuba abre este 1 de agosto con una jornada de calma para las dos principales divisas.

A las 10:00 a.m. (hora local cubana), el dólar estadounidense y el euro no registran variaciones respecto a la sesión previa, mientras que la MLC anota una ligera caída, aunque sus datos deben tomarse con cautela por el escaso volumen de operaciones en esta franja horaria.

Resumen de tasas del mercado informal

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 673 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 785 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 472 CUP (valor orientativo, pocos datos).

El dólar, sin cambios y por encima de los niveles de hace un mes

El dólar estadounidense se cotiza a 673 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, el mismo valor que se reportó en la jornada anterior.

Hace siete días la cotización era de 674 CUP, lo que supone una diferencia mínima de apenas un peso.

Evolución de la tasa de cambio

La tendencia mensual, en cambio, sí refleja una presión más visible sobre el peso cubano: hace 30 días el dólar se situaba en torno a los 625 CUP, lo que representa un alza de 48 pesos en ese período, aunque conviene señalar que esta comparación puede recoger también ajustes de metodología del índice y no solo movimiento puro de mercado.

En los últimos 30 días, el dólar ha oscilado entre un mínimo de 625 CUP y un máximo de 675 CUP en el mercado informal.

Sigue marcando el pulso del mercado informal en un contexto de escasez estructural de divisas.

El euro, estable y como la divisa más cara del mercado paralelo

El euro se cotiza a 785 pesos cubanos (CUP), sin variaciones respecto a la jornada anterior ni respecto a hace siete días, cuando también se situaba en 785 CUP.

La comparación mensual muestra, no obstante, un recorrido significativo: hace 30 días el euro rondaba los 707 CUP, lo que implica una diferencia de 78 pesos al alza, si bien -al igual que con el dólar- esta cifra debe interpretarse con prudencia dado que puede incluir ajustes metodológicos.

En el último mes, la divisa europea ha tocado un máximo de 790 CUP y un mínimo de 708 CUP.

Se afirma como la divisa más cara del mercado paralelo cubano, superando al dólar por 112 pesos en el valor medio de hoy.

La MLC, a la baja y con datos orientativos

La MLC, moneda exclusivamente digital, se sitúa en torno a los 472 pesos cubanos (CUP) según los datos disponibles en esta apertura.

Esto supone una caída de tres pesos respecto a los 475 CUP de la jornada anterior.

Hace siete días cotizaba en 473 CUP, prácticamente el mismo nivel.

En el último mes, la MLC ha experimentado una reducción desde los 500 CUP de hace 30 días, con un máximo de 543 CUP y un mínimo de 410 CUP en ese período.

Es importante subrayar que el valor de la MLC en esta franja horaria es orientativo, dado el escaso volumen de operaciones registradas.

Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

La brecha entre el mercado informal y la tasa oficial

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), fijado este 1 de agosto en 615 CUP por dólar y 707 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

La diferencia es de 58 pesos en el caso del dólar y de 78 pesos en el del euro.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población.

Cabe señalar que la tasa oficial del dólar ha escalado desde los 585 CUP de principios de julio hasta los 615 CUP actuales, lo que refleja una depreciación sostenida del peso también en el canal oficial.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

Metodología

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook.

El cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este sábado 1 de agosto de 2026

1 USD = 673 CUP.

5 USD = 3.365 CUP.

10 USD = 6.730 CUP.

20 USD = 13.460 CUP.

50 USD = 33.650 CUP.

100 USD = 67.300 CUP.

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este sábado 1 de agosto de 2026