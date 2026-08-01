Díaz-Canel se atreve a hablar de democracia en Cuba y llueven las burlas: «¿En qué país él vive?»

Miguel Díaz-Canel publicó el jueves en su perfil de Facebook una declaración en la que aseguró que las transformaciones del régimen cubano se emprenden «de manera colegiada y democrática, en consulta con el pueblo», y la respuesta de los cubanos no se hizo esperar: una avalancha de burlas, sarcasmo e indignación inundó los comentarios de la publicación.

La frase, difundida desde el perfil oficial del mandatario en el contexto de la clausura del VII Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, fue la siguiente: «Nos hemos propuesto emprender las transformaciones que exige el momento, bajo la conducción del Partido, de manera colegiada y democrática, en consulta con el pueblo, sin comprometer la independencia, la soberanía nacional, ni las conquistas sociales de la Revolución».

Captura de FB/Miguel Díaz-Canel Bermúdez

El mismo Díaz-Canel que el 21 de julio había aclarado que todas las reformas estarán «bajo control del Partido» se presentó ante la Asamblea Nacional hablando de democracia y consulta popular, en un país donde la Constitución reconoce al Partido Comunista como fuerza superior y única organización política legal, y no existen elecciones multipartidistas.

La contradicción no pasó inadvertida. «¿En qué país él vive?», preguntó un internauta con un emoji de risa. Otro fue más directo: «Disculpe pero yo soy pueblo y conmigo nadie consultó así que si algo sale mal no es mi culpa». Un tercero resumió el estado de ánimo general con una ironía demoledora: «comamos voluntad, pues».

Las preguntas sobre las supuestas «conquistas sociales de la Revolución» también se multiplicaron. «¿Alguien me puede aclarar cuáles son las conquistas sociales de la Revolución?», escribió un usuario. «Conquistas sociales... vaya burla», añadió otro. Y uno más apuntó al absurdo histórico con precisión quirúrgica: «Hace 67 años están haciendo transformaciones, ¿será que querrán crear dinosaurios?».

El contexto en que Díaz-Canel pronuncia estas palabras hace que resulten aún más difíciles de digerir. Cuba acumula una contracción económica cercana al 20% desde 2020, con proyecciones de caída adicional de entre 6,5% y 7,2% en 2026 según estimaciones de la CEPAL y economistas independientes. Los apagones alcanzan más de 20 horas diarias en amplias zonas del país, la inflación crece desbordada, y la escasez de alimentos, medicinas y combustible es crónica.

En ese marco, la Asamblea Nacional aprobó cinco nuevas leyes: un Código de Trabajo que incorpora figuras como el teletrabajo y el pluriempleo, una Ley de la Vivienda que reconoce hasta dos propiedades principales y amplía el papel del sector privado en la construcción, una Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, una Ley de Organización de la Administración Central del Estado —que reduce los órganos centrales de 27 a 21— y una Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio.

Díaz-Canel informó además que 120 de las 176 transformaciones del paquete económico y social ya estaban listas para implementarse, y que de las 121 medidas previstas para junio y julio, 110 habían sido aprobadas, un 90,9% del total. En el mismo discurso, calificó al gobierno de Estados Unidos de «régimen neofascista» y exigió a los dirigentes cubanos mantener una «conducta ética elevada» en medio de la crisis.

Un internauta recordó en los comentarios que hay viviendas en el municipio Guamá que siguen sin techo tras el paso del ciclón Melisa, mientras el mandatario habla de transformaciones desde un podio. Otro resumió décadas de promesas incumplidas con una pregunta sin respuesta: «En los 60, en los 70, en los 80, en los 90... y así, década tras década por casi 70 años. ¿Cuántas más? ¿Las que seamos capaces de aguantar?».

No es la primera vez que los cubanos ridiculizan a Díaz-Canel en redes sociales tras una declaración grandilocuente: en julio, cuando habló de una «contundente VICTORIA» en la ONU, los comentarios se llenaron de sarcasmo; cuando llamó a la «inventiva y alegría» del pueblo durante el 26 de Julio, la respuesta fue igualmente irónica. Esta vez, la palabra «democrática» bastó para desatar la misma tormenta. «Las únicas medidas para salir de esta miseria son democracia verdadera y libertad de pensamiento», concluyó un usuario, con una claridad que ningún discurso oficial ha logrado rebatir.