Díaz-Canel llama a la juventud para "combatir" y sostener la revolución

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El presidente cubano Miguel Díaz-Canel convocó el pasado viernes a un grupo de jóvenes seleccionados por el régimen a "combatir" y sostener la Revolución, en un acto celebrado en el Salón de Protocolo del Laguito, en La Habana, en vísperas del 64 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), que se conmemora el 4 de abril.
Según el oficialista periódico Granma, el encuentro reunió a estudiantes, obreros, científicos, médicos y soldados, entre ellos combatientes que participaron en los hechos del 3 de enero en Caracas, cuando una operación militar estadounidense capturó a Nicolás Maduro y causó la muerte de 32 militares cubanos que lo protegían.
Ante ese auditorio cuidadosamente seleccionado, Díaz-Canel fue directo: "A la Patria la vamos a defender juntos todos. Aquí vamos a combatir".
El gobernante convocó a las nuevas generaciones a participar en lo que llamó múltiples "batallas": la energética, la comunicacional, la de producción económica, la de movilización popular y la de formación ideológica, con la consigna de que "producir es resistir, y crear es vencer".
Para reforzar el mensaje de continuidad del sistema, Díaz-Canel apeló a Fidel Castro: "Si Fidel y su generación no dejaron morir las ideas del Apóstol en el año de su centenario, nosotros no vamos a dejar morir las ideas del Comandante en Jefe en su centenario".
Entre los jóvenes que tomaron la palabra, el Capitán Miguel Alejandro Jurjo Lafargue, uno de los combatientes presentes en Caracas el 3 de enero, expresó su gratitud por participar en el intercambio y cerró su intervención con la frase "Revolucionario hasta la muerte".
El discurso contrasta con la realidad que vive precisamente esa juventud a la que el régimen convoca.
Mientras Díaz-Canel implora a los jóvenes que se queden a "combatir", miles de cubanos continúan abandonando la isla en busca de oportunidades que la dictadura, tras 67 años en el poder, no ha sido capaz de ofrecerles.
Al cierre del acto, Díaz-Canel resumió su mensaje con una afirmación que mezcla orgullo y advertencia: "Hay otra gente en el mundo que sí se dan cuenta y reconocen la grandeza del pueblo cubano; y seguimos siendo esperanza, y por eso Cuba no está sola y no está aislada".
Preguntas Frecuentes sobre el Llamado de Díaz-Canel a la Juventud Cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Qué busca Díaz-Canel al convocar a la juventud cubana a "combatir" y sostener la revolución?
Díaz-Canel busca movilizar a los jóvenes cubanos en defensa del régimen socialista. En su discurso, mencionó "batallas" en áreas como la energética, la comunicacional y la de producción económica, con el objetivo de mantener el sistema político actual frente a los desafíos internos y externos.
¿Cuál es el contexto de la convocatoria de Díaz-Canel a los jóvenes en relación con la situación en Venezuela?
La convocatoria se da tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, donde murieron 32 militares cubanos que lo protegían. Díaz-Canel ha ratificado la lealtad a los legados de Fidel Castro y Hugo Chávez y utiliza los eventos en Venezuela para reforzar el llamado a la juventud cubana a sostener la revolución.
¿Cómo afecta la crisis energética en Cuba al llamado de Díaz-Canel a los jóvenes?
La crisis energética, caracterizada por apagones que afectan a gran parte de la población, representa un desafío adicional para Díaz-Canel. A pesar de la crisis, el mandatario exhorta a los jóvenes a "combatir" y resistir, destacando la producción económica y la movilización popular como formas de enfrentar las dificultades.
¿Qué reacciones ha generado el discurso de Díaz-Canel entre la juventud cubana?
El discurso ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos jóvenes expresan apoyo al régimen, otros critican la situación socioeconómica y la falta de libertades. Las protestas y el éxodo juvenil reflejan el descontento con las condiciones actuales, a pesar del llamado oficialista a la resistencia y lealtad ideológica.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.