Díaz-Canel llama a la juventud para "combatir" y sostener la revolución

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El presidente cubano Miguel Díaz-Canel convocó el pasado viernes a un grupo de jóvenes seleccionados por el régimen a "combatir" y sostener la Revolución, en un acto celebrado en el Salón de Protocolo del Laguito, en La Habana, en vísperas del 64 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), que se conmemora el 4 de abril.

Según el oficialista periódico Granma, el encuentro reunió a estudiantes, obreros, científicos, médicos y soldados, entre ellos combatientes que participaron en los hechos del 3 de enero en Caracas, cuando una operación militar estadounidense capturó a Nicolás Maduro y causó la muerte de 32 militares cubanos que lo protegían.

Ante ese auditorio cuidadosamente seleccionado, Díaz-Canel fue directo: "A la Patria la vamos a defender juntos todos. Aquí vamos a combatir".

El gobernante convocó a las nuevas generaciones a participar en lo que llamó múltiples "batallas": la energética, la comunicacional, la de producción económica, la de movilización popular y la de formación ideológica, con la consigna de que "producir es resistir, y crear es vencer".

Para reforzar el mensaje de continuidad del sistema, Díaz-Canel apeló a Fidel Castro: "Si Fidel y su generación no dejaron morir las ideas del Apóstol en el año de su centenario, nosotros no vamos a dejar morir las ideas del Comandante en Jefe en su centenario".

Entre los jóvenes que tomaron la palabra, el Capitán Miguel Alejandro Jurjo Lafargue, uno de los combatientes presentes en Caracas el 3 de enero, expresó su gratitud por participar en el intercambio y cerró su intervención con la frase "Revolucionario hasta la muerte".

El discurso contrasta con la realidad que vive precisamente esa juventud a la que el régimen convoca.

Mientras Díaz-Canel implora a los jóvenes que se queden a "combatir", miles de cubanos continúan abandonando la isla en busca de oportunidades que la dictadura, tras 67 años en el poder, no ha sido capaz de ofrecerles.

Al cierre del acto, Díaz-Canel resumió su mensaje con una afirmación que mezcla orgullo y advertencia: "Hay otra gente en el mundo que sí se dan cuenta y reconocen la grandeza del pueblo cubano; y seguimos siendo esperanza, y por eso Cuba no está sola y no está aislada".