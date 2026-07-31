Esteban Lazo: "Todas estas leyes que estamos aprobando funcionarán si el pueblo las entiende y participa"

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, reconoció este jueves que las leyes aprobadas por el parlamento cubano solo tendrán efecto real si la ciudadanía las comprende y se involucra en su aplicación.

«Todas estas leyes, todo lo que estamos aprobando nosotros aquí... funcionará si el pueblo las entiende. Es decir, si llega y todo el mundo participa», afirmó Lazo ante los diputados reunidos en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura.

La declaración, en el marco del debate sobre la nueva Ley de Organización de la Administración Central del Estado, llegó tras la aprobación de una norma que reduce la estructura ministerial de 27 a 21 organismos, equivalentes a 20 ministerios y el Banco Central de Cuba, derogando el Decreto-Ley 67 de 1983 que durante más de cuatro décadas reguló el aparato gubernamental.

Lazo también exigió que cada ley cuente con un plan de divulgación posterior.

«Es lógico que todo esto tiene que tener un plan comunicacional posteriormente, cada una de estas leyes, que llegue a los barrios, que llegue a cada uno de los lugares», señaló, admitiendo implícitamente que la población no necesariamente conoce ni comprende las normas que el régimen aprueba.

El punto más polémico del debate fue la fragmentación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), que generó más de 50 publicaciones en redes sociales y numerosas reacciones de investigadores y científicos.

Las competencias científicas del CITMA pasarán a un nuevo Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, mientras las ambientales se integrarán en un Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, deshaciendo una estructura que el propio Fidel Castro impulsó en los años noventa.

Un diputado defendió en el debate que «mantener ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente todo bajo un mismo Ministerio en Cuba ha sido siempre fundamental, una línea estratégica para potenciar esa integración, para potenciar la sinergia, para evitar la fragmentación de políticas».

Otras fusiones aprobadas incluyen la integración de los ministerios de Economía y Planificación con Finanzas y Precios, y la unión de las carteras de Agricultura y Alimentación.

En el debate también se planteó la necesidad de crear un ente nacional para la prevención y atención social, con un plazo de 180 días, ante las carencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en materia preventiva.

Un diputado advirtió sobre el deterioro social: «Hay una pérdida de valores que está engendrando mucho más trabajo. Y nosotros debemos ser más preventivos, porque ya sabemos, pasa con la droga... la droga tiene que ser preventiva. Mientras haya mercado va a haber droga».

La sesión del 29 y 30 de julio aprobó en total cinco normas jurídicas: el Código de Trabajo, la Ley de la Vivienda, la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, la Ley de Organización de la Administración Central del Estado y la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio.

Además, la Asamblea derogó la Ley 183 que había reducido a cuatro años el mandato de los delegados municipales, aplazando así las elecciones generales para 2027.

El paquete legislativo forma parte de las 176 transformaciones aprobadas por el Partido Comunista de Cuba en junio de 2026, presentadas por Díaz-Canel como un plan de reducción de la burocracia, aunque críticos señalan que los cambios no alteran el carácter del sistema.