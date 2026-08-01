Uno de cada tres adultos en EE.UU. usa tarjetas de crédito para comprar alimentos ante el alza del costo de vida

Una investigación del Urban Institute publicada en julio de 2026 revela que uno de cada tres adultos en edad laboral en Estados Unidos recurrió a su tarjeta de crédito para adquirir alimentos durante el último año, una señal del deterioro del poder adquisitivo de millones de familias.

El estudio, que analiza a adultos de entre 18 y 64 años, encontró que el 63.2% de ese grupo usó tarjeta de crédito para pagar el supermercado en 2025, aunque con distintos niveles de estrés financiero.

Del total, el 34.9% logró saldar el balance completo cada mes, el 19.6% solo cubrió el pago mínimo sin liquidar la deuda, y el 8.7% no siempre pudo hacer ni siquiera ese pago mínimo.

Este último indicador muestra una tendencia preocupante: en 2023 era del 7.1%, lo que significa que en dos años la proporción de adultos en situación de mayor vulnerabilidad financiera creció de forma sostenida.

El informe también detectó el avance de una modalidad de financiamiento relativamente nueva: casi uno de cada 10 adultos en edad laboral utilizó servicios de «compra ahora, paga después» para adquirir alimentos, y el 34.8% de esos usuarios incumplió al menos un pago.

Más de la mitad de los encuestados —el 51.3%— afirmó que sus costos de alimentación aumentaron considerablemente en los últimos 12 meses, y entre ese grupo, el 12.4% no siempre pudo cubrir el pago mínimo de su tarjeta.

El trasfondo económico explica la presión acumulada: los precios de los alimentos subieron un 33% desde 2019, mientras que los salarios crecieron solo un 29% en el mismo período, lo que erosionó el poder de compra de amplias capas de la población.

La inflación alimentaria anual llegó al 4.2% en mayo de 2026, con frutas y verduras encareciéndose un 6.1% respecto al año anterior.

Productos básicos como la carne molida ilustran el impacto concreto: la libra alcanzó los $6.82 en junio de 2026, un alza del 79% frente a los precios de inicios de 2019.

La inflación general en abril de 2026 fue del 3.8% interanual, la más alta en tres años, mientras que los precios de supermercado subieron un 3.6% respecto al mismo mes del año anterior.

El contexto se agrava por otros factores: el 48% de los adultos en Estados Unidos vive de cheque a cheque, y tres millones de personas perdieron acceso a los cupones de alimentos durante 2026, lo que empuja a los hogares de menores ingresos a depender aún más del crédito para cubrir necesidades básicas.

La deuda total de tarjetas de crédito en Estados Unidos superó los $1.17 billones en 2024, cifra que refleja una tendencia estructural en la que el financiamiento del consumo cotidiano con deuda se ha convertido en una realidad para decenas de millones de familias.