Al menos siete menores de edad permanecen presos en Cuba por motivos políticos: estos son sus nombres

La organización de derechos humanos Cubalex verificó que al menos siete adolescentes menores de 18 años permanecen privados de libertad en Cuba por causas vinculadas a protestas o procesos penales de evidente motivación política, según un informe publicado el viernes.

Los siete menores documentados son Cristian Fernández Sarmiento (16 años), Alex Javier Hernández González (13 años), Ander Magdiel del Toro Suárez (15 años), José Jorge Menéndez Vázquez (17 años), Cristian de Jesús Crespo Álvarez (16 años), Leroy Hernández Escalona (17 años) y José Ángel Borrero (17 años).

Tres de ellos —Ander Magdiel del Toro Suárez, José Jorge Menéndez Vázquez y José Ángel Borrero— fueron arrestados en junio tras el incendio del Museo de Maffo en Contramaestre, ocurrido el 21 de junio en el contexto de protestas por apagones y escasez en Santiago de Cuba.

Los tres permanecen recluidos en el centro de la Seguridad del Estado conocido como Versalles, en Santiago de Cuba, según confirmó la activista Anamely Ramos.

En esa misma instalación se encuentra Cristian Fernández Sarmiento, de 16 años, detenido también en junio durante manifestaciones en el barrio Altamira, con más de un mes privado de libertad.

Su abuela, Soraya Cardosa, de 83 años, denunció públicamente que el adolescente ha perdido peso de forma considerable y que las autoridades se niegan a ofrecer información sobre el proceso.

El caso más alarmante por la edad del detenido es el de Alex Javier Hernández González, de apenas 13 años, el menor documentado actualmente por Cubalex.

Fue arrestado con violencia el 22 de julio durante protestas en Santiago de las Vegas, La Habana, trasladado primero a la estación policial de Calabazar y luego al centro de detención para menores conocido como El Combinadito.

Según la propia legislación cubana, los menores de 16 años no son imputables penalmente y no deberían estar en centros de detención, sino en las llamadas Escuelas de Formación Integral.

Cristian de Jesús Crespo Álvarez, de 16 años, permanece encarcelado desde marzo en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, tras las manifestaciones en Morón.

En junio fue diagnosticado con hepatitis y las autoridades penitenciarias informaron a su familia que no sería trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

El adolescente con más tiempo privado de libertad es Leroy Hernández Escalona, de 17 años, detenido en septiembre de 2025 en Maniabón, municipio de Puerto Padre, Las Tunas, mientras participaba en una protesta pacífica, y que continúa bajo prisión provisional.

Cubalex advierte que estos casos «evidencian la continuidad de un patrón de actuación estatal caracterizado por la criminalización de adolescentes en contextos de protesta, la utilización de figuras penales severas y la restricción sistemática de garantías del debido proceso».

Los siete casos se suman al de Jonathan David Muir Burgos, de 16 años al momento de su detención, quien estuvo más de tres meses encarcelado en Canaleta tras las protestas de marzo en Morón.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares en abril al considerar que su vida, integridad y salud estaban en riesgo bajo custodia del Estado cubano; recuperó la libertad a finales de junio.

Según datos de Prisoners Defenders, al 9 de julio Cuba contaba con 1,306 presos políticos, entre ellos 40 menores de edad, de los cuales 16 permanecían recluidos en prisiones para adultos, una cifra que marca un récord histórico de represión.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ya había alertado en 2022 sobre la detención de niños de hasta 13 años en Cuba, los arrestos nocturnos, la incomunicación, los interrogatorios prolongados y la ausencia de un sistema de justicia juvenil compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño.