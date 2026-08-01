Cartel en Guanabacoa: «La represión aumenta, pero no han logrado parar la desobediencia»

Una pintada con aerosol azul amaneció este viernes en la pared del agromercado de Barreras, en la esquina de Coco y Calle Real, en el municipio habanero de Guanabacoa, con un mensaje directo: «Abajo la dictadura». El hecho fue documentado y difundido en redes sociales por el periodista e investigador cubano José Raúl Gallego, quien precisó que la pintada fue realizada durante la noche anterior.

Gallego acompañó las imágenes del grafiti con una valoración contundente: «La represión aumenta, pero no han logrado parar la desobediencia y la resistencia. Abajo la dictadura. Alto y claro».

Captura de FB/José Raúl Gallego

El cartel apareció en un municipio que se ha convertido en uno de los focos más activos de protesta en la capital cubana durante 2026. Solo en las últimas semanas, Guanabacoa ha sido escenario de una cadena de cacerolazos: vecinos del reparto D'Beche salieron a protestar en completa oscuridad este mismo viernes, tras cinco días sin electricidad por la avería de dos transformadores.

Antes de eso, el 16 de julio, un cacerolazo nocturno sacudió Loma de la Pela con presencia de agentes de la Seguridad del Estado, y el 11 de julio, residentes del reparto Nalón protestaron tras acumular más de 33 horas sin electricidad. El 7 de julio también hubo un cacerolazo en La Hata.

En marzo de 2026, el municipio ya había vivido una ola represiva tras protestas en Las Minas por apagones, hambre y crisis generalizada. El régimen respondió con arrestos y hubo denuncias de violencia policial, según reportes de entonces.

La pintada de Guanabacoa no es un hecho aislado. El 27 de julio pasado, varios edificios en Peñas Altas, Guanabo, amanecieron con grafitis azules con mensajes como «Abajo Canel» tras una protesta vecinal por los apagones. En mayo, una pintada con «Abajo la dictadura» estremeció una calle de Santa Marta, en Matanzas; las autoridades intentaron cubrirla primero con una sábana y luego la pintaron encima. En marzo, carteles similares aparecieron en Bayamo y barrios habaneros con frases como «Abajo el comunismo» y «Libertad».

El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 41 grafitis antigubernamentales solo en junio de 2026, la cifra mensual más alta desde que comenzó a registrarlos en septiembre de 2020, lo que refleja una tendencia en alza de esta forma de resistencia de bajo perfil pero alto impacto simbólico.

La escalada de protestas gráficas se produce en paralelo a un endurecimiento de la represión documentado por múltiples organismos. Según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en el primer semestre de 2026 se registraron 1,949 acciones represivas, con 257 detenciones arbitrarias y 488 retenciones ilegales en viviendas. Cubalex documentó 38 arrestos vinculados a cacerolazos solo en junio, entre ellos menores de edad.

La organización Prisoners Defenders reportó en mayo un récord absoluto de 1,260 prisioneros políticos en Cuba, mientras que Amnistía Internacional denunció en abril la represión sistemática del régimen y la negación de derechos en sus cárceles.

En ese contexto, la frase pintada en la pared del agromercado de Barreras resume en tres palabras lo que miles de cubanos expresan cada noche con cacerolas, y lo que el régimen no ha podido silenciar pese a la presión creciente sobre quienes se atreven a disentir.