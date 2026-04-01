Cubanos en EE.UU. arremeten contra Gerardo Hernández: "Aquí de invento no se vive"

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Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y exespía del régimen de La Habana, publicó un video en redes sociales en el que se muestra a un cubano durmiendo sobre cartones en Miami, con el objetivo de atacar a políticos cubanoamericanos y al sistema capitalista estadounidense.
En el video, el hombre explica su situación sin rodeos: "Yo duermo en este pedacito aquí, yo con cartón en el piso. Mira los cartones aquí, los recogí y yo pongo esto para la espaldada de aquí a la cama."
Hernández acompañó la publicación con una crítica directa a Marco Rubio, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Giménez: "¿No dicen que quieren ayudar a los cubanos, y que harán casas para todos? ¡Háganle una casita a este paisano, y a los muchos que viven como él en Miami! #BastaDeHipocresía".
Lejos de lograr el efecto propagandístico buscado, la publicación desató una avalancha de críticas de cubanos en el exilio que desmontaron el argumento uno por uno.
Wendy Galvez Sanchez fue directa: "Bueno trabajo hay. Y yo lo veo sanito. Aquí del invento no se vive como en Cuba". Galan Yovi apuntó en la misma dirección: "Duerme porque le da la gana, porque yo lo veo bien que se ponga a trabajar, en un Walmart, para que gane billete".
Maivys Zuñiga marcó la diferencia fundamental entre ambos países: "Vive ahí por flojo, pero en Cuba el que vive así es porque no tiene solución".
Mario Ernesto Montero lanzó una pregunta que resumió el sentir de muchos: "Pregúntate primero por qué está aquí y por qué prefiere estar en la calle aquí que virar para atrás".
Alain J Aleman añadió con ironía: "Pero sigo sin ver la primera balsa de Miami a La Habana". Ale MP fue igual de contundente: "Vive ahí porque le da la gana, además prefiere vivir ahí que regresar pa Cuba".
El video acumuló más de 88,000 vistas y 998 comentarios, la mayoría de los cuales reflejaron el mismo argumento: en Cuba la pobreza no tiene salida, mientras que en Estados Unidos quien trabaja puede salir adelante.
Un historial de publicaciones que generan el efecto contrario
Esta no es la primera vez que las publicaciones de Hernández generan el efecto contrario al deseado.
Este lunes, el exespía usó fotos de las protestas "No Kings" en Times Square para preguntar si Estados Unidos era un "estado fallido", y recibió respuestas irónicas de cubanos que señalaron los apagones de hasta 20 horas diarias en la isla.
Antes, se fotografió pedaleando un bicitaxi en La Güinera, acción que fue calificada de "payasada" y "puesta en escena" por los internautas.
En enero, intentó desacreditar el grafiti "Basta ya! Cuba pa' la calle" del Malecón habanero y terminó amplificando la consigna antigubernamental.
Preguntas frecuentes sobre la controversia de Gerardo Hernández y la crítica del exilio cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Gerardo Hernández critica a los políticos cubanoamericanos?
Gerardo Hernández critica a políticos cubanoamericanos como Marco Rubio y María Elvira Salazar con el objetivo de atacar su apoyo al exilio cubano y al sistema capitalista estadounidense. Hernández utiliza imágenes de pobreza en Estados Unidos para desacreditar a estos políticos y al sistema que defienden. Sin embargo, estas publicaciones suelen generar el efecto contrario, recibiendo críticas por parte de cubanos que resaltan las oportunidades y libertades en EE.UU. frente a la situación en Cuba.
¿Cómo han reaccionado los cubanos en el exilio a las publicaciones de Gerardo Hernández?
Las publicaciones de Gerardo Hernández han sido recibidas negativamente por los cubanos en el exilio. Muchos critican la hipocresía y el cinismo de comparar la pobreza en EE.UU. con la miseria en Cuba, señalando que en Estados Unidos existen oportunidades reales de progreso. Las reacciones en redes sociales reflejan un profundo malestar con el régimen cubano y el uso propagandístico de la pobreza ajena.
¿Qué argumentos usan los cubanos para refutar las críticas de Gerardo Hernández al sistema estadounidense?
Los cubanos en el exilio argumentan que, a pesar de la pobreza en EE.UU., existen oportunidades de trabajo, libertad y superación personal, contrastando con la falta de opciones en Cuba. Señalan que en EE.UU. quien trabaja puede salir adelante, mientras que en Cuba la pobreza es estructural y sin salida. Además, resaltan que las libertades individuales, como el derecho a protestar, son respetadas en Estados Unidos, a diferencia de Cuba.
¿Qué efecto han tenido las publicaciones de Gerardo Hernández en la percepción del régimen cubano?
Las publicaciones de Gerardo Hernández han tenido un efecto negativo en la percepción del régimen cubano, especialmente entre los cubanos en el exilio y dentro de la isla. En lugar de reforzar el discurso oficial, han provocado una oleada de críticas que evidencian el desgaste de la retórica gubernamental sobre el "bloqueo" y las supuestas bondades del sistema socialista. La comunidad cubana ha utilizado estas ocasiones para señalar las deficiencias del régimen y el fracaso económico de Cuba.
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