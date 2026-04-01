Cubanos en EE.UU. arremeten contra Gerardo Hernández: "Aquí de invento no se vive"

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Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y exespía del régimen de La Habana, publicó un video en redes sociales en el que se muestra a un cubano durmiendo sobre cartones en Miami, con el objetivo de atacar a políticos cubanoamericanos y al sistema capitalista estadounidense.

En el video, el hombre explica su situación sin rodeos: "Yo duermo en este pedacito aquí, yo con cartón en el piso. Mira los cartones aquí, los recogí y yo pongo esto para la espaldada de aquí a la cama."

Hernández acompañó la publicación con una crítica directa a Marco Rubio, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Giménez: "¿No dicen que quieren ayudar a los cubanos, y que harán casas para todos? ¡Háganle una casita a este paisano, y a los muchos que viven como él en Miami! #BastaDeHipocresía".

Lejos de lograr el efecto propagandístico buscado, la publicación desató una avalancha de críticas de cubanos en el exilio que desmontaron el argumento uno por uno.

Wendy Galvez Sanchez fue directa: "Bueno trabajo hay. Y yo lo veo sanito. Aquí del invento no se vive como en Cuba". Galan Yovi apuntó en la misma dirección: "Duerme porque le da la gana, porque yo lo veo bien que se ponga a trabajar, en un Walmart, para que gane billete".

Maivys Zuñiga marcó la diferencia fundamental entre ambos países: "Vive ahí por flojo, pero en Cuba el que vive así es porque no tiene solución".

Mario Ernesto Montero lanzó una pregunta que resumió el sentir de muchos: "Pregúntate primero por qué está aquí y por qué prefiere estar en la calle aquí que virar para atrás".

Alain J Aleman añadió con ironía: "Pero sigo sin ver la primera balsa de Miami a La Habana". Ale MP fue igual de contundente: "Vive ahí porque le da la gana, además prefiere vivir ahí que regresar pa Cuba".

El video acumuló más de 88,000 vistas y 998 comentarios, la mayoría de los cuales reflejaron el mismo argumento: en Cuba la pobreza no tiene salida, mientras que en Estados Unidos quien trabaja puede salir adelante.

Un historial de publicaciones que generan el efecto contrario

Esta no es la primera vez que las publicaciones de Hernández generan el efecto contrario al deseado.

Este lunes, el exespía usó fotos de las protestas "No Kings" en Times Square para preguntar si Estados Unidos era un "estado fallido", y recibió respuestas irónicas de cubanos que señalaron los apagones de hasta 20 horas diarias en la isla.

Antes, se fotografió pedaleando un bicitaxi en La Güinera, acción que fue calificada de "payasada" y "puesta en escena" por los internautas.

En enero, intentó desacreditar el grafiti "Basta ya! Cuba pa' la calle" del Malecón habanero y terminó amplificando la consigna antigubernamental.