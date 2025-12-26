Arrestan a ladrón serial en aeropuerto de Miami: Así robaba las maletas

Vídeos relacionados:

Agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade arrestaron a un hombre acusado de robar equipaje de manera reiterada a viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) durante varios días en plena temporada alta de viajes por las fiestas, informaron las autoridades.

De acuerdo con el medio Local 10 News, el detenido enfrenta cinco cargos de hurto mayor. El sospechoso fue identificado como Darryl Elliott Clayton, de 22 años, residente de Montgomery, Alabama.

Las autoridades indicaron que fue arrestado este 25 de diciembre, el Día de Navidad.

De acuerdo con los informes de arresto, entre el sábado y el martes Clayton habría seleccionado de forma repetida a pasajeros que llegaban al aeropuerto y habría robado maletas directamente de las cintas de equipaje.

En algunas ocasiones, señalan los agentes, actuaba con un cómplice no identificado.

Según el reporte, el acusado llevaba las maletas a los baños del aeropuerto, donde retiraba objetos de valor y luego abandonaba el equipaje.

Las autoridades dijeron que Clayton fue identificado mediante videos de vigilancia.

Posteriormente fue localizado el jueves en el Centro de Alquiler de Autos del aeropuerto, vistiendo “la misma sudadera gris, con una cadena dorada y una cruz alrededor del cuello” que aparece en las grabaciones, según los agentes.

Clayton compareció ante un juez de Miami-Dade el viernes por la mañana. El magistrado ordenó que permaneciera detenido con una fianza de 7,500 dólares y le prohibió regresar al Aeropuerto Internacional de Miami.

Hasta la tarde de ese viernes, registros carcelarios citados en el reporte indicaban que el acusado permanecía detenido en el Turner Guilford Knight Correctional Center.

Este nuevo caso se suma a una serie de incidentes similares en el terminal aéreo, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad interna del aeropuerto durante fechas festivas, cuando el volumen de pasajeros se incrementa significativamente.

Este 25 de diciembre de 2025, coincidente con el Día de Navidad, fue arrestado un empleado del Aeropuerto Internacional de Miami acusado de participar en robos de equipaje durante la temporada alta de vuelos.

El trabajador presuntamente aprovechaba su acceso a zonas restringidas para sustraer objetos de valor de las maletas, utilizando los baños del recinto como lugar de vaciado.