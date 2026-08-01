UNICEF apoya a 30 escuelas del oriente de Cuba «hacia mejores condiciones de agua, saneamiento e higiene»

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) trabaja junto a 30 escuelas de las provincias orientales de Guantánamo, Granma y Santiago de Cuba para mejorar gradualmente las condiciones de agua, saneamiento e higiene en esos centros educativos, según anunció la organización en sus redes sociales el viernes.

La iniciativa, financiada por el Gobierno de Japón, beneficiará a más de 5,000 estudiantes y cerca de 1,000 docentes mediante acciones orientadas a fortalecer la resiliencia de las escuelas participantes.

Captura de FB/UNICEF Cuba

El programa emplea la metodología «Tres estrellas», un enfoque de UNICEF diseñado para llevar a los centros educativos desde condiciones básicas hasta el cumplimiento de estándares nacionales de forma progresiva, trabajando tanto los hábitos de la comunidad escolar como los servicios e infraestructuras disponibles.

Un primer paso clave es el levantamiento de datos sobre el acceso real al agua, la higiene y el saneamiento en cada plantel. Según UNICEF Cuba, ese proceso ya está en marcha: durante julio fueron visitadas escuelas de Granma como «Ciro Frías Cabrera», «Camilo Cienfuegos» y «Conrado Benítez», en Pilón, y «Adalberto Pesant» y «Viet Nam Heroico», en Niquero, entre otras.

El programa se inscribe en un proyecto más amplio formalizado en diciembre de 2025, cuando Japón y UNICEF firmaron en La Habana una cooperación valorada en aproximadamente un millón de dólares con una duración prevista de 24 meses. Ese acuerdo contempla también la mejora de servicios de salud materno-infantil en comunidades vulnerables del oriente cubano y estima un beneficio indirecto para alrededor de 145,000 personas.

La intervención llega en un momento de severa crisis de agua y saneamiento en la región. En abril de 2026, e propio organismo internacional admitió que 50 sistemas de abasto de agua en Santiago de Cuba permanecían sin funcionar, y en esa provincia se han registrado ciclos de hasta 21 días sin servicio en varias comunidades.

En septiembre de 2025, más de tres millones de personas en Cuba sufrían falta total o parcial de agua, situación atribuida a la sequía, la contingencia energética y el deterioro de las infraestructuras de bombeo, producto de décadas de abandono.

En Guantánamo, los daños causados por huracanes más de 270 escuelas afectadas, y más de 20 de ellas tuvieron que funcionar en locales alternativos. En octubre de 2025 se alertó sobre un brote de hepatitis en escuelas de Las Tunas, también en el oriente, vinculado directamente a condiciones sanitarias deficientes.

No es la primera vez que UNICEF actúa en la zona. En noviembre de 2025, la organización instaló tres plantas potabilizadoras portátiles en Granma capaces de producir agua segura para más de 21,000 personas al día, distribuyó más de 3,300 kits de higiene familiar y donó materiales para reconstruir escuelas en Santiago de Cuba tras el paso del huracán Melissa.

La metodología «Tres estrellas» avanza de forma escalonada: desde mejoras de bajo costo como el lavado de manos con jabón y la limpieza diaria de baños, hasta la adecuación progresiva de las instalaciones a las normas nacionales, con el objetivo de garantizar agua potable y baños limpios y separados por sexo en cada centro.