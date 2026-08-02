La UNE anuncia restablecimiento del sistema eléctrico en el occidente del país y los cubanos se muestran incrédulos

A la 1:10 de la madrugada de este domingo, la Unión Eléctrica (UNE) declaró en su página oficial de Facebook el restablecimiento del Sistema Eléctrico en el occidente de Cuba, tras casi siete horas de colapso total iniciado el sábado por la tarde.

Fuente: Captura de Facebook/Unión Eléctrica UNE

El anuncio desató una avalancha de incredulidad: en los propios comentarios de la publicación, cubanos de La Habana, Matanzas, Artemisa y Cienfuegos reportaron seguir sin electricidad.

La secuencia del restablecimiento

El colapso comenzó a las 18:07 del sábado cuando, según la UNE, «ocurrió un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Matanzas a Cienfuegos y de Matanzas a Santa Clara», lo que dividió el Sistema Electroenergético Nacional y dejó sin luz a cinco provincias: Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas.

La recuperación fue gradual y documentada en sucesivas actualizaciones.

La empresa priorizó hospitales y centros vitales: «En este minuto continúan las labores de restablecimiento, según el procedimiento establecido. Se encuentran con servicio los hospitales y centros vitales. Se preparan unidades generadoras de la zona occidental para su incorporación paulatina al SEN».

A las 12:25, la UNE reportó el primer hito técnico: «En línea la Unidad 3 de la CTE Renté, que volvió a sincronizarse tras el colapso».

Minutos después informó que el sistema avanzaba hacia el occidente: «El sistema está enlazado hasta la Subestación de 220 kV de Mariel. En proceso de arranque la CTE Mariel y se cuenta con energía la CTE Ernesto Guevara, de Santa Cruz del Norte».

En una actualización posterior llegaron nuevas incorporaciones:

«Sincronizadas al SEN, Unidades de Energás Varadero 1 y 3. En proceso de arranque la Unidad 5 de la CTE Máximo Gómez, y Unidades 1 y 2 de la CTE Ernesto Guevara y el ciclo combinado de Energás Boca de Jaruco».

A la 1:10 am, la UNE cerró la secuencia: «Restablecido el Sistema Eléctrico en el occidente del país».

Un sistema al límite antes del colapso

El apagón del sábado se produjo sobre una red ya exhausta: a las 6:00 am de ese día, la disponibilidad era de apenas 895 MW frente a una demanda de 2,825 MW.

Diez unidades termoeléctricas estaban fuera de servicio, seis por avería -entre ellas la central Antonio Guiteras, la mayor del país- y cuatro en mantenimiento.

Este episodio es el quinto colapso del Sistema Electroenergético Nacional en 2026, tras los apagones del 16 de marzo (29 horas y 29 minutos), el 6 de julio (casi 24 horas) y los colapsos del 11 y 14 de julio.

«Pusieron el mapa al revés»: La reacción de los cubanos

El anuncio oficial no coincidió con la realidad que vivían miles de familias, y los comentarios en la página de la UNE lo dejaron en evidencia.

Las reacciones oscilaron entre la ironía y la indignación. «Yo no tengo corriente. Creo que me sacaron del occidente del país; soy del planeta Marte», escribió un usuario.

Otro fue más directo: «Pusieron el mapa al revés».

Desde barrios concretos de La Habana llegaron denuncias puntuales: «Marianao sigue sin corriente desde antes de la caída del sistema», «Habana Vieja sigue sin corriente».

Varios apuntaron a una distribución desigual: «Solo encendieron los circuitos privilegiados».

Otros vincularon los cortes con la falta de agua: «Necesitamos corriente porque llevamos meses sin agua por culpa de los apagones».

Un comentario resumió la contradicción técnica de fondo: «Que el sistema esté enlazado no significa que haya suficiente generación; el déficit sigue existiendo».

El sentimiento dominante fue de cansancio e indignación.

«Es una total desinformación lo que tienen con el pueblo», escribió un usuario. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció el 30 de julio que hay comunidades con hasta 105 días sin electricidad y que la crisis «no tiene una solución a corto plazo».