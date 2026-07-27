Denuncian desaparición de madre cubana tras una tragedia familiar en La Habana

Lourdes Díaz Laudinot, residente en Alamar, La Habana, lleva desde el domingo 26 de julio sin ser localizada por su familia, que lanzó una alerta urgente en redes sociales tras una tragedia familiar que sacudió al entorno más cercano de la mujer.

Su prima Nelvis Durruthy denunció públicamente la desaparición mediante un video en Facebook, en el que advirtió que la situación es crítica.

«Mi familia en Cuba está viviendo una situación devastadora. Mi prima, Lourdes Díaz Laudinot, está desaparecida y, desde entonces, nadie ha podido localizarla», dijo entre lágrimas.

Captura de Facebook / Nel Dt

La desaparición se produjo en el contexto del asesinato de Armando Lara, conocido como «El Kini», ocurrido también en Alamar.

Según reportó en Facebook el periodista de Univisión 23 Javier Díaz, «fue el actual esposo de la madre de sus hijos quien le quitó la vida».

Captura de Facebook / Javier Díaz

En su video, Nelvis se refirió a ese crimen, diciendo que dejó a dos niños sin padre y que, además, puso en riesgo la vida de su prima Lourdes.

«El incidente que ocurrió en el cual Armando El Kini perdió la vida es horrible y es triste, porque son dos niños que se quedaron sin padre. Y además, este riesgo también la vida de ella, que no sabemos qué está pasando», dijo.

Por su parte, el comunicador identificado como «Nio reportando un crimen» reveló más detalles del caso.

Según sus fuentes, Lourdes es efectivamente la madre de los dos hijos de Armando Lara, quien perdió la vida tras ser presuntamente apuñalado por la actual pareja de la mujer, llamado Osneisi Torres, quien se encuentra prófugo.

«Familiares temen que Lourdes pueda encontrarse junto a Osneisi», dijo Nio en Facebook. «De acuerdo con la información que manejan, Osneisi es oriundo de Pinar del Río, por lo que existe la posibilidad de que ambos se encuentren en esa provincia. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente».

Captura de Facebook / Nio reportando un crimen

Nio también reveló que Lourdes podría estar con su niño más pequeño, hijo de Osneisi, pero en la información compartida por Nelvis Durruthy no se hace mención a este dato.

El cartel de búsqueda difundido por Nelvis advierte con letras mayúsculas: «LA VIDA DE ELLA PELIGRA». La familia solicita que cualquier persona con información se comunique al teléfono 53 4004738 o al WhatsApp 59221268.

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) activó la alerta de búsqueda y se encuentra recabando información sobre el caso.

La organización ha documentado que en Cuba no existen protocolos estatales efectivos para la búsqueda de personas desaparecidas, ni una alerta oficial equivalente a la Alerta AMBER, lo que obliga a las familias a depender de redes sociales y organizaciones independientes.

El caso se enmarca en una espiral de violencia que el régimen cubano se niega a reconocer con datos oficiales.

Solo dos días antes de la denuncia de desaparición, dos jóvenes de 19 años murieron en un ataque violento en el Parque Hanói de esa misma zona de Alamar, sin que las autoridades emitieran comunicado oficial alguno.

El periodista Javier Díaz resumió el patrón que se repite: «La violencia sigue en aumento en Cuba y la crisis saca lo peor de los seres humanos. Cada día seguimos reportando nuevos incidentes donde deciden tomar la justicia por su cuenta».

Los observatorios independientes registraron 37 feminicidios en Cuba solo en el primer semestre de 2026, casi el doble que en el mismo período de 2025, y un acumulado de 350 feminicidios desde 2019 hasta junio de 2026.

En 2025, OGAT documentó 40 desapariciones de mujeres, niñas y niños en la isla: seis de ellas aparecieron muertas.

Nelvis Durruthy cerró su llamado con una súplica directa: «Por favor, mantengan a Lourdes y a toda nuestra familia en sus oraciones. Tenemos la esperanza de encontrarla sana y salva».