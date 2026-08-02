Departamento de Salud de Florida confirma caso de dengue en Miami-Dade

El Departamento de Salud de Florida en el condado Miami-Dade (DOH-Miami-Dade) emitió este sábado un aviso oficial tras confirmar un caso de dengue adquirido localmente, según reportó la prensa local.
Que el caso sea «adquirido localmente» significa que la persona se infectó dentro del propio condado, no durante un viaje al exterior, lo que eleva la preocupación de las autoridades sanitarias.
El DOH-Miami-Dade y la División de Control de Mosquitos del condado activaron de inmediato protocolos conjuntos de vigilancia, prevención y control en la zona.
La agencia también mantiene una vigilancia continua en todo el estado de Florida para detectar otras enfermedades transmitidas por mosquitos: virus del Nilo Occidental, encefalitis equina del este, encefalitis de San Luis, malaria y chikungunya.
Se pide además a los residentes de Florida que reporten el hallazgo de aves muertas a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FWC) del estado, dado que estas pueden ser indicadores tempranos de circulación viral.
Síntomas y forma de transmisión
El dengue no se transmite de persona a persona; solo se contagia mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado.
Según el DOH, «el dengue puede manifestarse como una enfermedad similar a la gripe, con dolores musculares y articulares intensos, fiebre y, en ocasiones, erupción cutánea».
Los síntomas respiratorios son poco frecuentes y suelen aparecer dentro de los 14 días posteriores a la picadura.
De acuerdo con WSVN 7News, «los síntomas generalmente duran entre cuatro días y una semana» y la enfermedad raramente resulta fatal.
El contexto regional agrava la alerta
El caso se produce en plena temporada pico de mosquitos en el sur de Florida, que se extiende de mediados de mayo a mediados de octubre, cuando el calor y las lluvias de verano crean condiciones ideales para la proliferación del Aedes aegypti.
El escenario regional añade una capa de preocupación adicional. Cuba, a apenas 90 millas del sur de Florida, atraviesa en 2026 un brote activo de dengue con focos en múltiples provincias.
En julio, Guantánamo reportó 23 casos sospechosos con dos municipios en nivel de «Alarma» epidemiológica, el de mayor riesgo en la clasificación cubana.
Villa Clara confirmó el 21 de julio la circulación simultánea de los serotipos DENV-2 y DENV-4 en el municipio de Ranchuelo, una combinación descrita como especialmente riesgosa.
El Ministerio de Salud cubano advirtió en junio de 2026 sobre la presencia simultánea de los cuatro serotipos del virus en la isla, lo que eleva el riesgo de formas graves de la enfermedad, incluido el dengue hemorrágico.
En 2025, Cuba registró más de 81,000 infectados y al menos 65 muertes reconocidas oficialmente por dengue y chikungunya.
El intenso tráfico de viajeros entre la isla y Miami incrementa el riesgo de casos importados que, al picar mosquitos locales, pueden generar transmisión autóctona.
Medidas de prevención recomendadas
Las autoridades instan a los residentes a adoptar precauciones básicas para reducir la exposición:
- Usar repelente con DEET, picaridin, aceite de eucalipto de limón o IR3535.
- Eliminar el agua estancada en macetas, cubiertas de piscinas y recipientes al aire libre.
- Cubrir la piel con ropa larga y mantener en buen estado las mallas de puertas y ventanas.
- Usar mosquiteros para bebés menores de dos meses.
Los residentes de Miami-Dade pueden reportar proliferaciones de mosquitos llamando al 311 o a través de miamidade.gov.
Quienes presenten síntomas compatibles con dengue deben comunicarse con el DOH-Miami-Dade al 305-324-2400.
Para información adicional sobre prevención, el Departamento de Salud de Florida mantiene actualizada su página de recursos sobre enfermedades transmitidas por mosquitos.
Preguntas frecuentes sobre el dengue en Florida y la situación sanitaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué significa que el dengue sea "adquirido localmente" en Miami-Dade?
El dengue "adquirido localmente" significa que la infección ocurrió dentro del propio condado, y no durante un viaje al extranjero. Esto es particularmente preocupante porque indica que el virus está circulando en la comunidad a través de los mosquitos locales. Las autoridades sanitarias han activado protocolos de vigilancia y control para evitar la propagación del virus.
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¿Cuáles son los síntomas del dengue y cómo se transmite?
El dengue se manifiesta como una enfermedad similar a la gripe, con síntomas como fiebre, dolores musculares y articulares intensos, y ocasionalmente erupciones cutáneas. No se transmite de persona a persona; el contagio ocurre a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado. Los síntomas pueden durar entre cuatro días y una semana y, aunque rara vez es fatal, la vigilancia médica es crucial.
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¿Qué medidas de prevención se recomiendan para evitar el dengue en Florida?
Para prevenir el dengue, las autoridades recomiendan usar repelente de insectos, eliminar el agua estancada en macetas y otros recipientes al aire libre, cubrir la piel con ropa larga y mantener en buen estado las mallas de puertas y ventanas. También es aconsejable usar mosquiteros para proteger a los bebés menores de dos meses. Los residentes pueden reportar proliferaciones de mosquitos a través del número 311.
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¿Cómo afecta la situación en Cuba el riesgo de dengue en Florida?
Cuba enfrenta un brote activo de dengue con múltiples focos, lo que aumenta el riesgo de casos importados en Florida debido al intenso tráfico de viajeros entre ambos lugares. La circulación simultánea de los cuatro serotipos del dengue en Cuba incrementa las posibilidades de formas graves de la enfermedad. Esta situación requiere una vigilancia epidemiológica estricta en Florida para prevenir la transmisión autóctona.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.