Departamento de Salud de Florida confirma caso de dengue en Miami-Dade

Aedes aegypti (Imagen de referencia) Foto © Wikipedia

El Departamento de Salud de Florida en el condado Miami-Dade (DOH-Miami-Dade) emitió este sábado un aviso oficial tras confirmar un caso de dengue adquirido localmente, según reportó la prensa local.

Que el caso sea «adquirido localmente» significa que la persona se infectó dentro del propio condado, no durante un viaje al exterior, lo que eleva la preocupación de las autoridades sanitarias.

El DOH-Miami-Dade y la División de Control de Mosquitos del condado activaron de inmediato protocolos conjuntos de vigilancia, prevención y control en la zona.

La agencia también mantiene una vigilancia continua en todo el estado de Florida para detectar otras enfermedades transmitidas por mosquitos: virus del Nilo Occidental, encefalitis equina del este, encefalitis de San Luis, malaria y chikungunya.

Se pide además a los residentes de Florida que reporten el hallazgo de aves muertas a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FWC) del estado, dado que estas pueden ser indicadores tempranos de circulación viral.

Síntomas y forma de transmisión

El dengue no se transmite de persona a persona; solo se contagia mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado.

Según el DOH, «el dengue puede manifestarse como una enfermedad similar a la gripe, con dolores musculares y articulares intensos, fiebre y, en ocasiones, erupción cutánea».

Los síntomas respiratorios son poco frecuentes y suelen aparecer dentro de los 14 días posteriores a la picadura.

De acuerdo con WSVN 7News, «los síntomas generalmente duran entre cuatro días y una semana» y la enfermedad raramente resulta fatal.

El contexto regional agrava la alerta

El caso se produce en plena temporada pico de mosquitos en el sur de Florida, que se extiende de mediados de mayo a mediados de octubre, cuando el calor y las lluvias de verano crean condiciones ideales para la proliferación del Aedes aegypti.

El escenario regional añade una capa de preocupación adicional. Cuba, a apenas 90 millas del sur de Florida, atraviesa en 2026 un brote activo de dengue con focos en múltiples provincias.

En julio, Guantánamo reportó 23 casos sospechosos con dos municipios en nivel de «Alarma» epidemiológica, el de mayor riesgo en la clasificación cubana.

Villa Clara confirmó el 21 de julio la circulación simultánea de los serotipos DENV-2 y DENV-4 en el municipio de Ranchuelo, una combinación descrita como especialmente riesgosa.

El Ministerio de Salud cubano advirtió en junio de 2026 sobre la presencia simultánea de los cuatro serotipos del virus en la isla, lo que eleva el riesgo de formas graves de la enfermedad, incluido el dengue hemorrágico.

En 2025, Cuba registró más de 81,000 infectados y al menos 65 muertes reconocidas oficialmente por dengue y chikungunya.

El intenso tráfico de viajeros entre la isla y Miami incrementa el riesgo de casos importados que, al picar mosquitos locales, pueden generar transmisión autóctona.

Medidas de prevención recomendadas

Las autoridades instan a los residentes a adoptar precauciones básicas para reducir la exposición:

Usar repelente con DEET, picaridin, aceite de eucalipto de limón o IR3535.

Eliminar el agua estancada en macetas, cubiertas de piscinas y recipientes al aire libre.

Cubrir la piel con ropa larga y mantener en buen estado las mallas de puertas y ventanas.

Usar mosquiteros para bebés menores de dos meses.

Los residentes de Miami-Dade pueden reportar proliferaciones de mosquitos llamando al 311 o a través de miamidade.gov.

Quienes presenten síntomas compatibles con dengue deben comunicarse con el DOH-Miami-Dade al 305-324-2400.

Para información adicional sobre prevención, el Departamento de Salud de Florida mantiene actualizada su página de recursos sobre enfermedades transmitidas por mosquitos.