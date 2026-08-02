Tasa de cambio hoy: ¿Cómo se ha comportado el mercado informal divisas en Cuba en las últimas horas?

Boulevard de San Rafael y billete de cien dólares y de 50 euros (Imagen de referencia)

El mercado informal de divisas en Cuba abre este domingo 2 de agosto sin variaciones en sus dos principales moneda de referencia.

El dólar estadounidense y el euro se mantienen en los mismos niveles que ayer, mientras que la Moneda Libremente Convertible (MLC) registra un leve movimiento al alza, aunque con escaso respaldo de operaciones.

A las 10:00 a.m. (hora local cubana) el dólar estadounidense se cotiza a 673 pesos cubanos (CUP), con una compra en 670 CUP y una venta en 675 CUP.

Se mantiene sin variaciones respecto a la jornada anterior, consolidando una tendencia de estabilidad que también se refleja en la comparativa semanal: hace siete días el valor medio era de 674 CUP, apenas un peso por encima del nivel actual.

Evolución de la tasa de cambio

La demanda de dólares sigue elevada entre quienes buscan proteger sus ahorros ante la depreciación del peso.

El euro se cotiza a 785 pesos cubanos (CUP), con una compra en 780 CUP y una venta en 790 CUP. Al igual que el dólar, no registra ninguna variación respecto a la jornada previa ni respecto a hace siete días, cuando también se situaba en 785 CUP.

Se afirma, además, como la divisa más cara del mercado paralelo cubano, superando al dólar por 112 pesos.

La MLC se sitúa en torno a los 474 pesos cubanos (CUP), con una compra en 449 CUP y una venta en 498 CUP.

Este valor representa un alza de 1,5 pesos respecto a la jornada anterior.

No obstante, los datos de esta divisa deben tomarse como orientativos, dado el escaso volumen de operaciones que los respalda en esta franja horaria.

Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Resumen de tasas de cambio

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 673 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 785 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 474 CUP (valor orientativo, pocos datos).

Comparativa semanal y mensual

En la última semana, el dólar ha retrocedido apenas un 0,1% desde los 674 CUP de hace siete días, una variación prácticamente imperceptible, que confirma la estabilidad de la divisa estadounidense en el mercado informal.

El euro, por su parte, no ha registrado ningún movimiento en los últimos siete días y se mantiene anclado en 785 CUP.

La perspectiva mensual muestra un panorama diferente.

Hace 30 días, el dólar se situaba en torno a los 635 CUP, lo que supone que ha experiementado en el último mes una subida de aproximadamente 37,5 pesos, es decir, un alza del 5,9%.

El euro, por su parte, cotizaba hace un mes cerca de los 719 CUP, y ha acumulado una ganancia de unos 66,5 pesos, equivalente a un 9,3% de incremento.

Conviene señalar, no obstante, que la comparación a 30 días puede reflejar en parte ajustes de metodología del índice, y no únicamente movimiento de mercado.

Contexto: Máximos, mínimos y estabilidad

En los últimos 30 días, el dólar ha oscilado entre un mínimo de 635 CUP y un máximo de 675 CUP en el mercado informal, lo que sitúa la cotización actual muy cerca de su techo reciente.

El euro, por su parte, ha transitado entre los 718 CUP y los 790 CUP en el mismo período, manteniéndose también próximo a sus valores más altos.

La MLC ha mostrado una mayor volatilidad, con un rango que va desde los 410 CUP hasta los 543 CUP en los últimos 30 días, aunque la fiabilidad de estos datos es menor, por el reducido número de operaciones registradas.

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), en 615 CUP por dólar y 707 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

Metodología

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook.

El cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este domingo 2 de agosto de 2026

1 USD = 673 CUP.

5 USD = 3.365 CUP.

10 USD = 6.730 CUP.

20 USD = 13.460 CUP.

50 USD = 33.650 CUP.

100 USD = 67.300 CUP.

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este domingo 2 de agosto de 2026