Así cierra el mercado informal en Cuba

A las 8:00 pm., hora local cubana, el mercado informal de divisas en Cuba cierra la jornada de este sábado 1 de agosto de 2026 con estabilidad en las dos principales divisas.

El dólar y el euro terminan el día sin cambios respecto a la sesión anterior, mientras el MLC registra una leve variación al alza, aunque sus datos son escasos y deben tomarse como orientativos.

El dólar estadounidense se cotiza a 673 pesos cubanos (CUP) al cierre de esta jornada.

La cifra es idéntica a la registrada ayer y prácticamente la misma que hace una semana, cuando el valor medio se situaba en 674 pesos, lo que supone una diferencia de apenas 1 peso (-0,2%).

Evolución de la tasa de cambio

En el último mes, el dólar ha oscilado entre un mínimo de 635 y un máximo de 675 pesos en el mercado informal.

La demanda de dólares sigue elevada entre quienes buscan proteger sus ahorros ante la depreciación del peso.

El euro se cotiza a 785 pesos cubanos (CUP), sin variación respecto a la jornada anterior ni respecto a hace siete días, lo que consolida una racha de estabilidad en esta divisa.

En el último mes, el euro ha tocado un mínimo de 718 y un máximo de 790 pesos. Se afirma como la divisa más cara del mercado paralelo cubano, superando al dólar por 112 pesos.

El MLC, moneda exclusivamente digital, cierra en torno a los 475 pesos cubanos (CUP), valor orientativo dado que los datos disponibles en esta franja horaria son escasos.

Respecto a la jornada anterior, sube 4 pesos (+0,8%), y respecto a la apertura de hoy, registra un alza de 3 pesos (+0,6%).

En la comparativa semanal, cede 5 pesos frente a los 480 de hace siete días (-1%), y en el último mes retrocede 11 pesos desde los 486 (-2,3%).

En las últimas cuatro semanas ha oscilado entre un mínimo de 410 y un máximo de 543 pesos. Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 673 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 785 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 475 CUP (valor orientativo, pocos datos).

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), en 615 CUP por dólar y 707 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

La brecha entre el tipo oficial y el informal es de 58 pesos en el caso del dólar y de 78 pesos en el del euro.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

La estabilidad de este cierre no disimula que tanto el dólar como el euro se encuentran muy por encima de los niveles de hace un mes, lo que refleja la presión estructural sobre el peso cubano.

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook.

El cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este sábado 1 de agosto de 2026

1 USD = 673 CUP

5 USD = 3.365 CUP

10 USD = 6.730 CUP

20 USD = 13.460 CUP

50 USD = 33.650 CUP

100 USD = 67.300 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este sábado 1 de agosto de 2026