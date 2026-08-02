Centro Nacional de Huracanes hace importante anuncio: «Agosto suele marcar un aumento de la actividad»

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami emitió este sábado una advertencia oficial en la que, pese a reconocer que la temporada atlántica 2026 transcurre con una calma inusual, llama a no descuidar la guardia ante la llegada de agosto.

«Un comienzo tranquilo de la temporada no significa que podamos bajar la guardia», publicó el organismo en sus redes sociales.

Según el NHC, la Energía Ciclónica Acumulada (ACE) del Atlántico se encuentra aproximadamente un 75% por debajo de lo normal para este punto de la temporada, y el mapa de perspectiva tropical de siete días no registra ninguna perturbación activa ni zona de desarrollo potencial en toda la cuenca.

Aun así, el organismo subrayó que agosto representa históricamente el inicio de una transición hacia mayor actividad ciclónica.

Los datos climatológicos del NHC de Estados Unidos, basados en 77 años de registros entre 1944 y 2020 y normalizados a un periodo de 100 años, sitúan el pico de la temporada atlántica alrededor del 10 de septiembre, con cerca de 113 tormentas tropicales y huracanes activos en esa fecha por cada 100 temporadas.

La temporada 2026 ha sido excepcionalmente tranquila hasta ahora.

Las dos únicas tormentas nombradas hasta el comienzo de agosto fueron Arthur, activa durante menos de un día entre el 17 y el 18 de junio, y Bertha, que se formó el 20 de julio y tocó tierra dos días después en Luisiana tras afectar sectores de la costa norte del golfo de México.

Ninguna representó una amenaza para Cuba. En conjunto, ambas generaron un índice ACE de aproximadamente 2.6, cerca de un 75 % por debajo de lo normal para ese momento de la temporada.

El principal factor detrás de esta calma es la presencia de El Niño, con un 98% de probabilidad de que sus condiciones se mantengan durante los meses pico de agosto, septiembre y octubre.

Este fenómeno incrementa la cizalladura vertical del viento en el Atlántico, lo que dificulta la organización e intensificación de los ciclones tropicales.

Los principales centros de pronóstico coincidieron desde el inicio del año en que la temporada sería menos activa de lo habitual.

La NOAA estimó en mayo una temporada por debajo del promedio, con entre ocho y 14 tormentas con nombre y un 55% de probabilidad de actividad reducida. La Universidad Estatal de Colorado (CSU) redujo su pronóstico en julio a nueve tormentas con nombre, cuatro huracanes y un huracán mayor.

Para Cuba en particular, el Instituto de Meteorología (INSMET) calculó en mayo una probabilidad del 40% de que al menos un huracán afecte la isla, y un 75% de probabilidad de que al menos una tormenta tropical la impacte durante la temporada.