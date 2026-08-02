Cuba se afianza en el tercer lugar del medallero tras una jornada dorada en la lucha femenina

Cuba ratificó este domingo su tercer puesto en el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a una jornada histórica en la lucha libre femenina, en la que cuatro atletas de la isla subieron al escalón más alto del podio en una sola tarde de competencia.

Greili Bencosme (50 kg), Laura Herin (53 kg), Yainelys Sanz (57 kg) y Milaimys Marín (76 kg) conquistaron el oro en sus respectivas categorías, convirtiendo a Cuba en la única nación capaz de ganar más de un título en la modalidad durante la jornada.

Los resultados de los combates finales fueron contundentes: Milaimys Marín aplastó 7-0 a la venezolana María Acosta en 76 kg; Laura Herin superó 6-3 a la venezolana Alexa Álvarez en 53 kg; Yainelys Sanz remontó ante la mexicana Bertha Rojas para llevarse el título de 57 kg; y Greili Bencosme derrotó a la mexicana Mercedes Castillo en la final de 50 kg.

Con estas cuatro preseas doradas, la delegación cubana acumula 24 oros, 20 platas y 31 bronces, para un total de 75 medallas, manteniéndose por detrás de México —líder con 110 oros, 74 platas y 58 bronces— y Colombia, segunda con 53 oros, 64 platas y 41 bronces.

Venezuela, cuarta en el medallero con 19 oros, ve cómo Cuba amplía la distancia que la separa del podio.

La actuación de este domingo se suma a la del sábado, cuando Cuba también brilló en la lucha libre masculina con los oros de Geannis Garzón en 74 kg —quien ganó todos sus combates sin ceder un solo punto, incluido un 10-0 en la final ante el venezolano Ibsen Aguilar— y Arturo Silot en 97 kg, más tres bronces adicionales.

El rendimiento colectivo de las luchadoras cubanas no es casualidad: la lucha es una de las disciplinas históricamente más productivas para la isla en estas citas regionales.

Milaimys Marín, una de las protagonistas de este domingo, ya había demostrado su nivel en el escenario más exigente al ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Según Cubadebate, el oro de Laura Herin en 53 kg representó la presea número 1,950 en la historia de Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un dato que ilustra la magnitud del legado deportivo de la isla en este torneo regional.

Cuba llega a Santo Domingo 2026 como la nación con más oros acumulados en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con 1,919 títulos dorados antes del inicio del evento, a 81 de convertirse en la primera delegación en alcanzar los 2,000 oros históricos en la competencia.

Con varias disciplinas aún por concluir, la delegación cubana buscará seguir aumentando su cosecha dorada para defender el tercer lugar del medallero y acercarse a la meta trazada para estos Juegos.