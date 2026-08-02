Saltador Juan Miguel Echevarría no competirá en Santo Domingo 2026

El saltador cubano Juan Miguel Echevarría quedará fuera de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, según confirmó este domingo el comisionado nacional de atletismo de Cuba, Rolando Charroo, en una entrevista exclusiva con DeporCuba.
El motivo de la ausencia no es deportivo: el saltador se encuentra en medio de trámites administrativos y migratorios relacionados con su permanencia en España, lo que le impidió viajar a la capital de República Dominicana.
Charroo subrayó que la Comisión Nacional de Atletismo mantuvo contacto permanente con el entrenador del atleta durante todo el proceso, y que Echevarría nunca dejó de mostrar voluntad de representar a Cuba en la cita regional.
Sin embargo, la incertidumbre sobre su situación en territorio español hizo imposible designar un sustituto a tiempo. «Ese era un espacio que se ganó y esperamos hasta el último minuto», declaró el comisionado.
Ante la imposibilidad de cubrir la plaza con otro competidor, Jorge Hodelín será la única representación cubana en el salto de longitud, prueba programada para el 4 de agosto, a las 5:55 p.m. hora local.
Hodelín llega en un momento de forma excepcional: el 13 de junio estableció el récord mundial sub-20 con 8.46 metros en el Envol Trophée celebrado en Francia, y el 20 de julio obtuvo el bronce en la Liga del Diamante de Mónaco con 8.38 metros.
La baja de Echevarría representa un golpe para las aspiraciones cubanas en el atletismo, disciplina en la que la delegación proyectaba conquistar entre 11 y 12 medallas de oro en estos Centroamericanos.
Echevarría, considerado uno de los mejores saltadores de longitud del mundo, acumula una trayectoria de primer nivel: campeón mundial bajo techo en Birmingham 2018, bronce mundial en Doha 2019, campeón panamericano en Lima 2019 y subcampeón olímpico en Tokio 2021, con una marca personal de 8.68 metros al aire libre.
En 2022 solicitó la baja de la selección cubana por motivos personales y se instaló en España, donde entrena con el grupo de Iván Pedroso en Guadalajara.
En abril de 2024 se reincorporó al equipo nacional bajo la política de reinserción impulsada por la propia Comisión de Atletismo, y desde entonces ha competido representando a Cuba en el circuito internacional con base en territorio español.
Su mejor marca de la temporada en curso es de 8.27 metros, lograda el 1 de julio en el Memorial José Antonio Cansino disputado en España.
En contraste, la pertiguista Aslin Quiala, también procedente de España, sí logró incorporarse a la delegación cubana y ya se encuentra en la Villa Centroamericana ultimando su preparación para competir en salto con pértiga.
Cuba participa en Santo Domingo 2026 con 504 atletas en 42 disciplinas y el objetivo de terminar entre los tres primeros del medallero general en unos juegos que se extienden hasta el 8 de agosto.
Preguntas Frecuentes sobre la Participación Cubana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Juan Miguel Echevarría no competirá en Santo Domingo 2026?
Juan Miguel Echevarría no competirá en Santo Domingo 2026 debido a trámites administrativos y migratorios relacionados con su estancia en España. Estos asuntos le impidieron viajar a República Dominicana. A pesar de su deseo de representar a Cuba, la incertidumbre sobre su situación hizo imposible designar un sustituto a tiempo.
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¿Quién reemplazará a Juan Miguel Echevarría en el salto de longitud?
Jorge Hodelín reemplazará a Juan Miguel Echevarría en el salto de longitud. Hodelín llega en un momento de forma excepcional, habiendo establecido el récord mundial sub-20 y obtenido bronce en la Liga del Diamante de Mónaco.
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¿Cuál es el objetivo de Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?
Cuba aspira a terminar entre los tres primeros del medallero general en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La meta es conquistar alrededor de 68 medallas de oro, con el atletismo como una de las disciplinas clave para alcanzar ese objetivo.
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¿Cómo afecta la ausencia de Echevarría a las aspiraciones de Cuba en atletismo?
La ausencia de Echevarría representa un golpe para las aspiraciones cubanas en atletismo. Cuba proyectaba conquistar entre 11 y 12 oros en esta disciplina, y Echevarría era considerado una figura clave por su trayectoria y logros en competiciones internacionales.
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¿Qué otros atletas destacados representan a Cuba en estos Juegos?
Leyanis Pérez, tricampeona mundial de triple salto, es una de las atletas más destacadas de Cuba en estos Juegos. También compiten Lázaro Martínez, campeón mundial indoor de triple salto, y Jorge Hodelín, joven promesa en salto de longitud con un récord mundial sub-20.
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