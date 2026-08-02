Saltador Juan Miguel Echevarría no competirá en Santo Domingo 2026

El saltador cubano Juan Miguel Echevarría quedará fuera de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, según confirmó este domingo el comisionado nacional de atletismo de Cuba, Rolando Charroo, en una entrevista exclusiva con DeporCuba.

El motivo de la ausencia no es deportivo: el saltador se encuentra en medio de trámites administrativos y migratorios relacionados con su permanencia en España, lo que le impidió viajar a la capital de República Dominicana.

Charroo subrayó que la Comisión Nacional de Atletismo mantuvo contacto permanente con el entrenador del atleta durante todo el proceso, y que Echevarría nunca dejó de mostrar voluntad de representar a Cuba en la cita regional.

Sin embargo, la incertidumbre sobre su situación en territorio español hizo imposible designar un sustituto a tiempo. «Ese era un espacio que se ganó y esperamos hasta el último minuto», declaró el comisionado.

Ante la imposibilidad de cubrir la plaza con otro competidor, Jorge Hodelín será la única representación cubana en el salto de longitud, prueba programada para el 4 de agosto, a las 5:55 p.m. hora local.

Hodelín llega en un momento de forma excepcional: el 13 de junio estableció el récord mundial sub-20 con 8.46 metros en el Envol Trophée celebrado en Francia, y el 20 de julio obtuvo el bronce en la Liga del Diamante de Mónaco con 8.38 metros.

La baja de Echevarría representa un golpe para las aspiraciones cubanas en el atletismo, disciplina en la que la delegación proyectaba conquistar entre 11 y 12 medallas de oro en estos Centroamericanos.

Echevarría, considerado uno de los mejores saltadores de longitud del mundo, acumula una trayectoria de primer nivel: campeón mundial bajo techo en Birmingham 2018, bronce mundial en Doha 2019, campeón panamericano en Lima 2019 y subcampeón olímpico en Tokio 2021, con una marca personal de 8.68 metros al aire libre.

En 2022 solicitó la baja de la selección cubana por motivos personales y se instaló en España, donde entrena con el grupo de Iván Pedroso en Guadalajara.

En abril de 2024 se reincorporó al equipo nacional bajo la política de reinserción impulsada por la propia Comisión de Atletismo, y desde entonces ha competido representando a Cuba en el circuito internacional con base en territorio español.

Su mejor marca de la temporada en curso es de 8.27 metros, lograda el 1 de julio en el Memorial José Antonio Cansino disputado en España.

En contraste, la pertiguista Aslin Quiala, también procedente de España, sí logró incorporarse a la delegación cubana y ya se encuentra en la Villa Centroamericana ultimando su preparación para competir en salto con pértiga.

Cuba participa en Santo Domingo 2026 con 504 atletas en 42 disciplinas y el objetivo de terminar entre los tres primeros del medallero general en unos juegos que se extienden hasta el 8 de agosto.