Dos feminicidios sacuden a Sancti Spíritus: escalan a 37 los casos en Cuba en 2026

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La violencia machista en Cuba ha escalado a un nivel crítico en junio, en particular en Sancti Spíritus, donde dos mujeres fueron asesinadas por sus exparejas con apenas una semana de diferencia, elevando a 37 el número de feminicidios en el país en lo que va de 2026, según el registro actualizado del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT).

«Dos nuevos feminicidios en Cuba, con la alerta máxima en la provincia de Sancti Spíritus, donde se reportan ambas pérdidas irreparables y prevenibles», lamentó OGAT en un comunicado difundido este jueves.

El caso más reciente es el de Zarahelga Pardo López, de 29 años y conocida como Sarita, quien fue asesinada el 29 de junio en el reparto Carlos Roloff de la ciudad de Sancti Spíritus por su expareja y padre de sus hijos.

El agresor intentó quitarse la vida tras el crimen, infligiéndose una herida grave en el cuello, y fue trasladado a un hospital donde permanece bajo custodia policial. Según información difundida desde la página Nio reportando un crimen en Facebook, el feminicida ha sido identificado por varias fuentes como José Luis Rivera, alias «El Loco».

Sarita dejó tres hijos menores de edad, que han quedado en una situación «muy dolorosa», subrayó el observatorio, y recomendó atención especializada para los niños.

La otra víctima es Lidianni Luis González, cuya edad aún no ha sido confirmada, quien fue asesinada por su expareja el 21 de junio en la Carretera Central, cerca del poblado La Trinchera, cuando se trasladaba desde Guayos, donde residía.

Su agresor, identificado en redes sociales como Davier Valdivia Santana, se encontraba prófugo de la justicia al momento del ataque y la alcanzó cuando intentaba escapar, propinándole varias puñaladas mortales antes de ser detenido.

OGAT destacó un elemento crítico en este caso: Lidianni había denunciado previamente a su agresor ante las autoridades, lo que «denota el proceder negligente de la policía», que no actuó para protegerla pese a la alerta.

Lidianni dejó dos hijos menores de edad.

Ambos crímenes ocurrieron en Sancti Spíritus, la misma provincia donde se registró el primer feminicidio confirmado del año en Cuba: el 6 de enero, la enfermera Magaly Aragón Aragón, de 59 años, fue hallada muerta en un cañaveral del campamento penitenciario Las Mulas, en Jatibonico.

La cifra de 37 feminicidios en seis meses representa más del doble de los casos registrados en el mismo período de 2025, cuando se documentaron 18. En el primer semestre de 2026, el observatorio confirmó también 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres por violencia feminicida.

OGAT está investigando 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025; así como 10 posibles feminicidios y tres intentos alertados en 2026.

Desde 2019 hasta junio de 2026, esa plataforma junto con Yo Sí Te Creo en Cuba contabilizaron 350 feminicidios en la isla, con un pico histórico de 90 casos en 2023.

El patrón que se repite es el feminicidio íntimo. Según el informe de OGAT sobre 2025, el 83.3% de los crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas, el 64.6% con arma blanca y el 62.5% ocurrió en el hogar o el entorno inmediato de la víctima.

Cuba carece de una ley integral de violencia de género, no cuenta con refugios institucionales para mujeres en riesgo y no publica estadísticas oficiales sobre feminicidios. El delito tampoco está tipificado de forma autónoma en el Código Penal vigente, donde figura únicamente como agravante del homicidio.

Tras el cierre del observatorio de feminicidios de Yo Sí Te Creo en Cuba, OGAT se mantiene como el único organismo independiente que documenta esos crímenes en Cuba frente a la inacción y el vacío institucionales del Estado.