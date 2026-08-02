Madre cubana a Díaz-Canel: «¿Cómo me pongo creativa yo con 2,000 pesos?»

Una madre cubana de cuatro hijos lanzó una pregunta que ha resonado entre miles de usuarios en redes sociales y que pone en evidencia la brecha entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de muchas familias en la isla: ¿cómo puede alguien ser "creativo" para sobrevivir cuando el carbón para cocinar cuesta más que su salario?

Elen Guevara, quien asegura vivir en la zona conocida como «La Feria, el llamado parque 26 de Julio», sin precisar la provincia, publicó un video en Facebook que en pocos días superó las 111,000 reproducciones, acumuló cerca de 3,000 reacciones y más de 530 comentarios.

En la grabación, la mujer muestra las condiciones en las que vive junto a sus cuatro hijos y explica, con una mezcla de ironía y resignación, cómo enfrenta los apagones y la escasez.

«Para los mosquitos uso mosquitero. Cuando hace mucho calor los saco para afuera y cogen el aire fresco, es decir, el aire de los pobres», comenta mientras recorre el lugar donde vive.

La falta de electricidad también la ha obligado a cocinar en un fogón de leña improvisado. «El carbón vale dos mil y pico pesos», dice mientras enseña el rudimentario sistema que utiliza para preparar los alimentos.

Fue entonces cuando respondió con sarcasmo al llamado del gobernante cubano a enfrentar la crisis con «creatividad».

«Ya yo me he puesto creativa. Mi presidente me dijo a mí que me pusiera creativa y yo estoy utilizando la creatividad», afirma antes de lanzar una pregunta dirigida directamente a Miguel Díaz-Canel: «Yo quiero que él me explique a mí cómo me pongo creativa yo con un salario de dos mil pesos».

El video responde al discurso pronunciado por Díaz-Canel el pasado 26 de julio en Pinar del Río, durante el acto central por el aniversario 73 del asalto al cuartel Moncada. En esa intervención, el mandatario aseguró que «la respuesta a la asfixia es la inventiva, la creatividad y, aunque les moleste, también la alegría del pueblo cubano».

Sus declaraciones provocaron una avalancha de críticas y comentarios irónicos en redes sociales. «¿Cuál alegría?», «¿Qué creatividad?» y «Eso es un chiste» fueron algunas de las respuestas de los internautas.

No es la primera vez que el gobernante recurre a ese mensaje. Desde hace varios años, Díaz-Canel insiste en la llamada «resistencia creativa» como fórmula para enfrentar la profunda crisis económica y energética que atraviesa el país. En marzo de 2026, medios oficiales llegaron incluso a presentar el uso de fogones de carbón durante apagones de hasta 15 horas como un ejemplo de esa capacidad de adaptación.

Sin embargo, el contexto que enfrentan millones de cubanos continúa deteriorándose. Solo en julio de 2026, Cuba sufrió tres apagones nacionales en apenas diez días —el quinto colapso total del Sistema Eléctrico Nacional en lo que iba de año—, con déficits de generación de hasta 2,315 megavatios y cortes de electricidad que en algunas provincias superaron las 39 horas consecutivas.

A ello se suma el elevado costo de las alternativas para cocinar. En el mercado informal, un saco de carbón vegetal llegó a venderse entre 3,200 y 5,000 pesos, una cifra que supera el ingreso mensual de muchos trabajadores.

Aunque el salario mínimo fue incrementado en julio de 2026 de 2,100 a 3,210 pesos, su poder adquisitivo continúa siendo muy limitado frente al costo de la vida. Diversos cálculos sitúan en torno a 96,000 pesos mensuales el monto necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia.

El propio Díaz-Canel reconoció el pasado 18 de junio que «la resistencia por sí sola no basta». Sin embargo, su llamado a la «creatividad» sigue siendo una constante en el discurso oficial.