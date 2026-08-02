«Acueducto está en el horizonte... ¿Para qué sirve Acueducto? Para pasar sed», ironiza dramaturgo pinareño

El dramaturgo y director de teatro pinareño Irán Capote publicó este domingo en su perfil de Facebook un «poema» paródico sobre el servicio de acueducto en Cuba que en pocas horas se convirtió en espejo de la desesperación colectiva de los cubanos sin acceso regular al agua potable.

Capote recurrió a la metáfora del horizonte —tan en boga tras la cita errónea a Eduardo Galeano del presidente Miguel Díaz-Canel— para retratar la promesa incumplida del suministro hídrico: «Acueducto está en el horizonte. Y cuando la sed se acerca dos pasos. Acueducto retrocede diez pasos. ¿Para qué sirve Acueducto? Para pasar sed….».

Captura de FB/Iran Capote

La publicación desató una avalancha de comentarios en los que los cubanos reconocieron su propia realidad cotidiana, mezclando la risa con la amargura.

El también dramaturgo Norge Espinosa Mendoza, figura destacada del teatro cubano, respondió con sarcasmo: «SEN-pre es 26!», aludiendo al Sistema Eléctrico Nacional —pues cada apagón arrastra consigo el corte del agua e incrementa la crisis hídrica—; y a la vieja consigna revolucionaria según la cual todos los días del almanaque son 26 de julio, día del Asalto al Cuartel Moncada liderado por Fidel Castro en 1953.

El propio Capote, ante la avalancha de reacciones, se limitó a responder: «Todo tiene su explicación filosófica».

Los comentarios de los internautas dibujaron un cuadro descarnado de la situación. Una persona escribió: «Acueducto sirve para estar noches despierta esperando el preciado líquido, pagar pipas a un precio inalcanzable, cargar agua como animales y además para nada.» Otra apuntó: «Acueducto sirve para enriquecer a dos o tres que te venden la pipa de agua a 10 mil pesos y nadie les pone un pare. Ellos sí entendieron rápidamente lo que es la mafia socialista».

Hubo quien añadió el factor energético: «Y de pronto... Cuando te toca tu rotación de la tacita de agua... Paraparapan... Se cae el SEN.» Otros se limitaron a preguntar «¿Acueducto existe aún?» o a confesar: «Uno se ríe pa no llorar.»

La ironía de Capote refleja una crisis de abastecimiento que en 2026 alcanzó dimensiones alarmantes en toda la isla. Según datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos citados en mayo de 2026, unos 2,7 millones de cubanos sufrían dificultades severas de acceso al agua potable, mientras que otros tantos millones recibían el servicio de forma intermitente.

El sistema de bombeo opera con apenas el 37% del combustible necesario, y el 87% de los acueductos depende del Sistema Eléctrico Nacional, lo que convierte cada apagón en una crisis de agua simultánea e inevitable.

En Pinar del Río, provincia de Capote, la situación es especialmente grave. En Entronque de Herradura, los vecinos llevan más de dos años sin servicio regular de agua, pagando hasta miles de pesos por una pipa. En Viñales, el desabastecimiento superaba los seis meses continuos en mayo de 2026.

El mercado informal de pipas ha florecido ante el colapso del servicio estatal: los precios escalaron de unos 3,000 o 4,000 pesos en 2025 a más de 10,000 pesos en julio de 2026 según la zona, cifras inalcanzables para la mayoría de los cubanos.

Capote, licenciado en Arte Teatral por el Instituto Superior de Arte, ganó el Premio Calendario de Dramaturgia 2019 y el Premio Villanueva de la Crítica 2025. En noviembre de 2022, la UNEAC de Pinar del Río le impidió ocupar una plaza docente por motivos ideológicos, episodio que marcó su relación pública con las instituciones culturales del régimen.

Una internauta resumió el sentimiento generalizado ante la publicación: «Esa musa tuya tiene sentido del momento histórico. Me río, pero no, en realidad quisiera llorar».