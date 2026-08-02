El aceite vegetal, «auténtico campeón olímpico de los precios» en Cuba, según escritor holguinero

El escritor holguinero José Poveda Cruz publicó este domingo en su perfil de Facebook un texto titulado «El pomo de aceite y las leyes invisibles del mercado», en el que retrata con ironía el desbocado encarecimiento del aceite vegetal en Cuba y lo bautiza como «el auténtico campeón olímpico de los precios».

Poveda Cruz, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), compara la inflación con una fiebre que en la isla «aprende a vivir con los pacientes y termina convirtiéndose en parte de la rutina», y señala al aceite como su termómetro más fiel: «Ese líquido dorado, indispensable para freír un huevo, cocinar unos frijoles o darle dignidad a un arroz, se ha transformado en un indicador económico más preciso que muchos discursos».

El dato que ancla su denuncia es concreto: «En la calle, lejos de la vilipendiada tarjeta magnética y de cualquier intento de regulación, una botella ya ronda los tres mil pesos. [...] Serían casi seis dólares por una botella de aceite, un precio difícil de encontrar incluso en países donde los salarios multiplican varias veces los nuestros».

Esa cifra no es exageración literaria. El litro de aceite de girasol en el mercado informal pasó de aproximadamente 1,500 pesos hace algunos meses, a entre 2,000 y 3,000 pesos en julio, con variaciones por provincia. Un caso singular fue el de fue el de Sancti Spíritus, donde el precio se multiplicó asombrosamente en menos de 24 horas.

Detrás de esa escalada hay una decisión del propio régimen: la Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios eliminó los topes de precios para aceites comestibles importados, derogando el límite previo de 990 pesos por litro. El 16 de julio se eliminó también el tope al arroz, y el gobierno no distribuyó aceite por la libreta de abastecimiento en ningún momento de 2026.

Poveda Cruz apunta que la explicación no se agota en factores logísticos: «Tal vez haya contenedores demorados, dificultades logísticas o problemas para importar. Pero también es imposible ignorar otra vieja costumbre: esconder el producto hasta que alcance el precio soñado, convertir la escasez en negocio y la necesidad ajena en oportunidad privada».

El escritor también desmonta la narrativa oficial sobre los aumentos salariales: «Mientras se anuncian incrementos salariales para determinados sectores, el aceite emprende una carrera ascendente que amenaza con devorarlos antes de que lleguen al bolsillo. La inflación posee ese talento: concede con una mano lo que arrebata con las dos restantes».

Los números respaldan esa lectura. El nuevo salario mínimo de 3,210 pesos, vigente desde el 1 de julio de 2026, equivale a menos de cinco dólares al mes al tipo de cambio informal, suma acaso suficiente para comprar una sola botella de aceite en el mercado sin gastar nada más en las múltiples necesidades hogareñas.

Economistas calculan que una persona en Cuba necesitaría alrededor de 96,060 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas, la mayor solo para alimentos. La inflación oficial de junio de 2026 fue del 18,27% interanual, pero estimaciones independientes sitúan la inflación real muy por encima de esa cifra.

El escritor no habla desde la distancia: «No hablo desde una cómoda distancia académica. Yo también pertenezco a la inmensa mayoría que recibe este golpe directo al bolsillo menguado. También hago cuentas imposibles, también observo cómo la libreta de gastos se convierte en una novela de ciencia ficción donde los números desafían cualquier lógica».

Poveda Cruz cierra su texto con una frase que mezcla análisis y resignación: «Porque esto ya no responde únicamente a la oferta y la demanda. Aquí intervienen otros actores, menos visibles y mucho más eficaces. [...] No; esto no es simplemente oferta y demanda. Esto es cañona pura y dura».