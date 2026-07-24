¡Del día a la noche!: Litro de aceite sube de 2 mil a 3 mil pesos en Sancti Spíritus en 24 horas

El litro de aceite vegetal pasó de 2,000 a 3,000 pesos en menos de 24 horas en Sancti Spíritus, según denunció Yosdany Morejón Ortega, periodista de Radio Sancti Spíritus.

El alza de 1,000 pesos en un solo día equivale a un incremento del 50%, sin que exista una explicación oficialista.

«Todavía no hemos cobrado el aumento salarial anunciado... y ya empezó a evaporarse», escribió Morejón, apuntando directamente a la contradicción entre el nuevo salario mínimo de 3,210 pesos —vigente desde el 1 de julio pero pagadero recién en agosto— y un precio del aceite que ya consume prácticamente ese ingreso entero con apenas un litro.

«No hay explicaciones. No hay quien defienda al consumidor. Solo queda volver a sacar la calculadora y tachar otro alimento de la lista de compras», sentenció el periodista.

En su publicación, el vocero oficialista ilustró el texto con una foto tomada de Revolico cuando el aceite costaba 1,300 pesos el litro, y añadió con amargura: «Parece que han pasado milenios desde aquel entonces».

«Los precios viven en una carrera sin meta. Hoy fue el aceite. Mañana será cualquier otro», advirtió.

«Lo más preocupante no es solo el precio. Es la sensación de vulnerabilidad que cada día se instala más en nuestras mesas», cerró Morejón Ortega, en una frase que resume lo que viven millones de cubanos ante una inflación que estimaciones independientes ubican en torno al 70% interanual.

El caso de Sancti Spíritus no es aislado. El litro de aceite de girasol ya alcanzaba 2,500 pesos en La Habana el martes, un día antes de la publicación de Morejón Ortega, y superaba los 3,000 en varias provincias.

En Isla de la Juventud se registraban 2,800 pesos; en Trinidad, 2,650; en Holguín y San Luis, 2,350; en Marianao, 2,050.

La escalada es vertiginosa: en abril el litro rondaba los 1,500 pesos; en junio oscilaba entre 1,800 y 2,000.

El detonante estructural fue la Resolución 150/2026, firmada el 20 de junio, que eliminó los topes de precios para aceites comestibles importados, derogando la Resolución 225/2024 que fijaba un máximo de 990 pesos por litro.

A eso se suma que el aceite lleva meses sin aparecer en la libreta de abastecimiento. El ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, admitió en junio que en 2026 no se había distribuido aceite, pollo ni yogur por ese canal, dejando al mercado informal como único acceso para la mayoría de los cubanos.

La crisis del aceite tiene además una dimensión extrema: en mayo se documentaron casos de cubanos usando aceite de girasol como sustituto del diésel en tractores y autobuses ante la escasez total de combustible, lo que los propios ciudadanos señalaron como un factor adicional de presión sobre el precio.

Como respuesta de largo plazo, el régimen anunció un programa de siembra de soya en Guantánamo para fabricar yogur, con apenas 15 hectáreas activas y la producción de aceite comestible catalogada como «objetivo a largo plazo».