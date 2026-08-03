Yordan Álvarez entra en un exclusivo club tras ganar su segundo Premio al Jugador del Mes

El pelotero cubano Yordan Álvarez se convirtió este lunes en el tercer jugador nacido en Cuba en ganar dos Premios al Jugador del Mes en una misma temporada de Grandes Ligas, tras recibir el galardón de la Liga Americana correspondiente a julio de 2026.

El bateador designado de los Houston Astros, nacido en Las Tunas, se une así a José Abreu (abril y julio de 2014) y Rafael Palmeiro (junio y agosto de 1999) en un selecto grupo que ningún otro pelotero de la isla había integrado hasta ahora, de acuerdo con el periodista Francys Romero.

Álvarez cerró julio con números sobresalientes: .360 de promedio, nueve jonrones y 22 carreras impulsadas, cifras que respaldaron sin discusión su segundo reconocimiento mensual de la temporada.

El primero lo había conquistado en marzo y abril, cuando bateó .356 con 12 jonrones, 27 impulsadas y un OPS de 1.199 en 32 juegos, dominando múltiples categorías ofensivas en toda la MLB.

Romero resumió el alcance histórico del logro: «Yordan Álvarez se unió a José Abreu (2014) y Rafael Palmeiro (1999) como los únicos nacidos en Cuba con dos Premios a Jugadores del Mes en una misma temporada de MLB».

Más allá del galardón mensual, los números acumulados del tunero apuntan a una temporada de nivel histórico.

Al cierre de julio, Álvarez lideraba la Liga Americana con .330 de promedio, 35 jonrones y 84 impulsadas, las tres categorías que definen la Triple Corona, un logro que en esa liga no se ha visto desde que Miguel Cabrera lo consiguió en 2012.

Su ritmo de producción lo proyecta a superar los 50 jonrones antes de que termine la temporada, lo que rompería el récord histórico de la franquicia de Houston de 47, establecido por Jeff Bagwell en el año 2000.

El 10 de julio ya había marcado un hito al convertirse en el primer bateador de la Liga Americana en alcanzar 30 jonrones en la temporada 2026, y fue seleccionado al Juego de Estrellas de este año junto a otros peloteros cubanos.

Los otros dos integrantes del club tienen trayectorias igualmente notables.

Abreu fue Novato del Año unánime de la Liga Americana en 2014 con los Chicago White Sox, temporada en que terminó con .317, 36 jonrones y 107 impulsadas.

Palmeiro, nacido en La Habana, fue uno de los primeros bateadores más consistentes de su era con los Texas Rangers a finales de los años noventa.

Álvarez, que debutó en MLB en 2019, acumula ya en su palmarés el Novato del Año de la Liga Americana, el MVP de la Serie de Campeonato de 2021, el título de la Serie Mundial de 2022 y el Silver Slugger de ese mismo año, y arrancó agosto con paso firme como el favorito para llevarse el MVP de la temporada.