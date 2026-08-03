Cubana muestra indignada el pan de la bodega: «¿Es justo que le vendan esto a la población?»

La creadora de contenido Yordania Orduñez publicó un video en Facebook que se volvió viral al mostrar el pan que llegó a la bodega de su pueblo después de cinco días sin suministro.
La bola de pan es diminuta, con masa de aspecto mohoso y textura en aparente descomposición.
«Después de cuatro o cinco días sin corriente, trajeron el pan a la bodega. No voy a decir mucho de esto, ustedes saben», dice Orduñez al inicio del video, mientras exhibe el producto ante la cámara.
La pregunta que lanza a sus seguidores resume la indignación: «¿Ustedes creen que es justo que este pan se lo den a la población?»
La cubana no se detiene ahí. Abre el pan para mostrar la masa por dentro y sentencia: «Miren esa masa por dentro. Ya no damos más, caballero, la falta de respeto, parece que tiene moho».
La publicación acumuló reacciones y comentarios de cubanos dentro y fuera de la isla, coincidiendo en calificar el producto de incomible.
«Eso es bolita de fango, no pan. Qué falta de respeto, y es para la población», escribió un usuario. Otro fue más directo: «Yo no lo compro ni por mucha hambre que tenga, ni para los puercos eso vale». Un tercero señaló: «Viene lleno de hongos».
Uno de los comentarios más duros resumió la situación así: «Ya somos animales, y el administrador recibió eso. Qué falta de respeto con el pueblo».
Un comentario reveló que la escasez de pan no es exclusiva de ese municipio: «Aquí hace cinco meses que no dan pan».
La crisis del pan normado, un síntoma de colapso mayor
En Villa Clara, desde febrero de 2026 el pan normado quedó restringido solo a menores de 13 años y mayores de 65, por la crisis energética y la falta de combustible.
En Guantánamo se reportó harina trasladada en mulos y pan cocido con leña. En Santiago de Cuba, residentes denunciaron pan con coloración verdosa por moho, olor agrio y textura en descomposición.
La crisis energética agrava directamente los problemas en la producción de pan. Los apagones paralizan molinos y panaderías. El régimen admitió en junio de 2026 que la canasta normada no había distribuido aceite, pollo ni yogurt de soja en lo que iba del año.
Preguntas frecuentes sobre la crisis del pan en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual del suministro de pan en Cuba?
El suministro de pan en Cuba es crítico, con restricciones y calidad deficiente. La crisis energética ha agravado la escasez, limitando el acceso al pan normado solo a menores de 13 años y mayores de 65 en algunas provincias. Además, el pan disponible suele presentar problemas de calidad, como ser pequeño, duro o incluso mohoso.
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¿Qué métodos se están utilizando para la producción de pan ante la crisis energética?
En respuesta a la falta de combustible y los apagones, se ha retomado el uso de hornos de leña en varias provincias cubanas para garantizar la producción de pan. Este método tradicional refleja la gravedad de la crisis energética y la necesidad de recurrir a soluciones de emergencia para mantener la producción de alimentos básicos.
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¿Cómo ha impactado la crisis del pan en la vida cotidiana de los cubanos?
La crisis del pan ha intensificado el malestar social y ha generado indignación entre los cubanos, quienes enfrentan largas colas, precios elevados en el mercado informal y productos de baja calidad. Esta situación se suma a la escasez de otros alimentos básicos, agravando aún más las condiciones de vida en la isla.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis alimentaria?
El gobierno cubano ha implementado restricciones en la distribución de productos básicos y ha promovido el uso de métodos tradicionales de producción, como hornos de leña. Sin embargo, estas medidas no han resuelto la crisis, y la población sigue enfrentando dificultades para acceder a alimentos básicos, lo que genera críticas y descontento generalizado.
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¿Cuál es el impacto de los apagones en la alimentación de los cubanos?
Los apagones prolongados en Cuba han afectado severamente la conservación de alimentos, llevando a la pérdida de productos refrigerados y obligando a las familias a recurrir a métodos alternativos como cocinar con leña. Esta situación ha exacerbado la inseguridad alimentaria en la isla, incrementando el estrés y la frustración de la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.