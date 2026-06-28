Cierra panadería Pan de La Habana ante circunstancias del país

La panadería privada Pan de La Habana, uno de los emprendimientos artesanales más reconocidos del Vedado habanero, anunció este domingo su cierre temporal a partir del próximo martes 1 de julio, citando los «recientes acontecimientos» en Cuba como causa determinante.

Albert, residente cubano y responsable del negocio, difundió el anuncio mediante un video y un comunicado en redes sociales. Fundó la panadería hace poco más de un año junto a la chef cubana Laura Meguis, formada en España. El local, ubicado en Calle Calzada #709, entre Paseo y A, en el Vedado, se había convertido en referente de calidad y servicio dentro del sector privado capitalino.

«Cada vez más las circunstancias del país nos iban golpeando con más fuerza y van comprometiendo nuestro objetivo, el objetivo de tener el mejor servicio y la mejor calidad. Para nosotros esto no es opción, no podemos permitirnos o no queremos permitirnos bajar el listón», explicó Albert en el video.

El responsable del negocio dejó claro que la decisión no es permanente: «Los últimos acontecimientos acaecidos en el país nos obligan ahora a cerrar. No será un cierre definitivo, será un cierre temporal. Estaremos pendientes de cómo evolucionan las circunstancias en el país y en este interín de tiempo vamos a reestructurarnos, vamos a reorganizarnos para poder abrir, esperamos que en un futuro lo más próximo posible».

Pan de La Habana abrió sus puertas el 19 de diciembre de 2024 con la intención de abastecer al vecindario del Vedado, pero la demanda desbordó las expectativas y el negocio tuvo que ampliar su labor en dos ocasiones. El emprendimiento también mantenía, según refirió su directivo, un compromiso social, abasteciendo periódicamente al Servicio de Atención a la Familia (SAF) contiguo a la tienda y colaborando con organizaciones de faena comunitaria.

El cierre llega en el peor momento económico y energético que atraviesa Cuba en décadas. La isla sufre apagones de hasta 20-22 horas diarias en La Habana y de hasta 40 horas continuas en otras provincias, escasez crítica de combustible y una inflación que llevó el dólar informal a un récord histórico por encima de 600 pesos por unidad. La CEPAL proyecta una contracción del PIB cubano de 6,5% para 2026, la peor de toda la región.

La industria panadera es uno de los sectores más golpeados. Los molinos de trigo del país están paralizados o funcionando a capacidad mínima, y de las más de seis embarcaciones de trigo contratadas para 2026 solo llegaron tres cargamentos. El ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, admitió que un cargamento de 5,000 toneladas de harina fue retirado del buque antes de zarpar por «presiones» externas. Cuba necesita alrededor de 20,000 toneladas mensuales de harina solo para garantizar el pan normado.

En ese contexto, los cubanos han recurrido a elaborar su propio pan ante los altos precios y la escasez, mientras que panaderías de Holguín regresaron al uso de hornos de leña para mantener algún nivel de producción. En Pinar del Río, las autoridades admitieron que el pan no está asegurado y que varias panaderías recibieron harina para apenas cinco días, condicionada a la disponibilidad de transporte y combustible.

En 2025, la producción de pan en Cuba cayó 100,900 toneladas y 17 empresas del sector alimentario cerraron con pérdidas de 364 millones de pesos. El sector privado, que en 2024 representaba el 55% de las ventas minoristas y el 35% del empleo, enfrenta además apagones que inutilizan terminales de pago, escasez de insumos y un marco regulatorio complejo.

Ante la crisis multidimensional que enfrenta la isla, la peor de su historia reciente, el gobierno ha aprobado un paquete de 176 medidas que introducen giros bruscos en la economía de la isla y no fueron consultadas a la población. Economistas como Pedro Monreal tienen serias reservas con la posible efectividad de los cambios anunciados.

En las redes sociales de Pan de La Habana el negocio ha dejado testimonio de haber tenido como clientes a personalidades cubanas como Javier Sotomoyor, Pachito Alonso, José Rubiera y Luisa María Jiménez.