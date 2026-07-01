"En ninguna de sus fases mejoró": Cubano retrata la involución del pan de la cuota

Foto © Captura de video de Facebook / Robertico y su gozadera

Un humorista cubano resumió en apenas 18 segundos décadas de deterioro económico bajo la dictadura: Roberto Riverón, conocido en redes como «Robertico y su gozadera» , publicó un video en Facebook donde retrata con humor amargo la trayectoria de precios del pan de la libreta de abastecimiento, un producto que subió de cinco centavos a 30 pesos sin mejorar jamás su calidad.

«Estos pancitos costaban cinco centavos, después lo subieron a pesos y ahora ya cuestan 30 pesos, pero lo más lindo del caso es que en ninguna de sus fases mejoró, siempre fue el mismo pan malo de siempre», dice Riverón.

La descripción que hace el comediante no es exageración: la trayectoria de precios del pan de la cuota refleja con precisión el colapso del sistema de abastecimiento cubano.

Con el Ordenamiento Monetario del 1 de enero de 2021, el pan de la libreta pasó de medio centavo a un peso, un incremento de 20 veces de golpe. La calidad no mejoró: en ese período, el 13 % de la población rechazó el producto pese al nuevo precio, según datos de la época.

En septiembre de 2024, el régimen redujo además el gramaje de la unidad de 80 a 60 gramos por escasez de harina importada, bajando el precio oficial a 75 centavos. Menos pan, peor pan, a mayor precio.

En el mercado informal, los precios se han disparado a niveles que hacen que los 30 pesos del video parezcan una ganga.

En La Habana, el pan llegó a 90 pesos por unidad el pasado primero de mayo, mientras que una bolsa de ocho panes escaló de 480 a 700 pesos en un solo día el 21 de junioen la capital.

En otras provincias la situación es igual o peor: en Cienfuegos el pan alcanzó los 150 pesos, en la Isla de la Juventud llega a 110 pesos, y en Holguín -donde los precios son más bajos- se reportan panes de baja calidad a 25 o 30 pesos, la cifra que menciona Riverón en su video.

La crisis no es solo de precio.

Una madre de ocho hijos en Matanzas denunció el 18 de febrero pasado haber pagado 200 pesos por cada barra de pan suave. En Villa Clara, desde febrero, el pan normado solo se entrega a menores de 13 años y mayores de 65.

En Guantánamo, la harina llega en mulos y el pan se hornea con leña ante la falta de electricidad y combustible.

La calidad del producto, como señala el humorista, nunca mejoró en ninguna de sus etapas. Los cubanos denuncian panes duros, deformes, con olor desagradable y gramaje inferior al legal.

En julio de 2024, un ciudadano mostró la pésima calidad del pan golpeándolo con un martillo en un video que se hizo viral, y en algunos casos los cubanos deben mojar el pan con agua azucarada para poder consumirlo.

En marzo, una joven publicó un video en TikTok denunciando que llevaba tres semanas sin recibir pan en su comunidad y que tuvo que comprar una bolsa en el mercado informal por 350 pesos.

La libreta de abastecimiento fue creada el 12 de marzo de 1962 para garantizar alimentos básicos a precios subsidiados. Más de seis décadas después, el sistema ha colapsado y el pan -símbolo de esa promesa incumplida- sigue siendo, como resume Riverón, «el mismo pan malo de siempre».