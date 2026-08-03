Profesor René Fidel González: «¿Por qué en Cuba hay que seguir soportando que nos excluyan?»

El profesor y jurista cubano René Fidel González García publicó este domingo, desde Santiago de Cuba, un encendido texto en Facebook en el que interpela directamente al Partido Comunista de Cuba y cuestiona si sus cuadros y militantes respaldarán lo que describe como un proceso de privatización y empobrecimiento de la población.

Doctor en Ciencias Jurídicas y exprofesor titular de la Universidad de Oriente, González García se declaró «molesto» al inicio de su publicación y lanzó una serie de preguntas retóricas que apuntan al corazón del modelo que el régimen defiende como socialismo.

Captura de FB/René Fidel González García

«¿El Partido Comunista de Cuba, sus cuadros y militantes, darán aseguramiento político al proceso de restauración del capitalismo, a la privatización y a la conversión en mercancía de los derechos socioeconómicos y culturales; al desmantelamiento de las instituciones públicas; y al empobrecimiento de la población cubana mediante una modalidad feroz, importadora y lucrativa, corrupta, impune y autoritaria de explotación del hombre por el hombre?», escribió el jurista.

González García también cuestionó si el PCC aceptará «invisibilizar, durante todo el tiempo que sea posible, la brutal y abismal desigualdad en la distribución de la riqueza; la opacidad y los manejos presentes en el otorgamiento, sin licitación, de cada licencia, instalación pública o patrimonio estatal; […] así como la última etapa de la acumulación originaria de capital realizada por élites económicas, empresariales y políticas en Cuba, y la expansión hacia una fase pública, legal y ostensible de la pertenencia de sus miembros a una clase social de vencedores».

Su denuncia alcanza también a quienes, según afirma, ya miran hacia otro lado ante la miseria: «¿Harán todo eso mientras miran hacia otro lado ante los cubanos pobres, como ya hacen muchísimos, evitando encontrarlos en las calles y en los basureros donde sobreviven y comen?»

El jurista fue categórico al calificar la naturaleza del poder en Cuba: «Ya no pueden siquiera invocar la definición de una dictadura del proletariado. Es contra los proletarios, a costa de los proletarios, sin los proletarios».

El texto llega días después de que el régimen cerrara una sesión parlamentaria en la que aprobó 176 transformaciones económicas —entre ellas banca privada, casas de cambio privadas y conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles— mientras el primer ministro Manuel Marrero Cruz insistía ante la Asamblea Nacional en que Cuba no se desvía del modelo socialista.

Miguel Díaz-Canel clausuró esa sesión el 30 de julio afirmando que las reformas no son capitalismo sino socialismo, aunque él mismo reconoció preocupaciones ante «el crecimiento del capital privado, la concentración de riqueza […] y el incremento de las desigualdades». Un diputado llegó a admitir durante el debate que, aunque parezca capitalismo, «es lo que estamos haciendo».

González García no elude el tema de la represión y lo nombra sin rodeos: «¿Por qué en Cuba hay que seguir soportando la exclusión, la persecución y el castigo por las ideas políticas? Sí, eso es lo que hacen. Por eso son represores».

El jurista conoce de primera mano lo que significa ser castigado por las ideas. Fue despedido de la Universidad de Oriente en noviembre de 2016 tras publicar artículos críticos en medios independientes. Según una investigación de El Toque, la institución alegó que sus escritos «no poseían un carácter científico» e «influían negativamente en la formación integral del profesional», aunque el propio González García y organizaciones de derechos humanos denunciaron que el despido fue una represalia política.

El contexto represivo que rodea su publicación es igualmente severo: Prisoners Defenders reportó 1,306 presos políticos en Cuba en julio de 2026, y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 332 acciones represivas solo en mayo, entre ellas 55 detenciones arbitrarias.

González García cerró su publicación con una reflexión que condensa su visión sobre el poder en Cuba: «Nuestra historia reciente —y también sus próximos episodios— es, en realidad, una historia de amor al poder. No hay épica. No hay honor. No hay una sola gota de decencia en ella». Y concluyó con un llamado a la resistencia: «Seguimos. Tenemos que seguir. Vamos a seguir».