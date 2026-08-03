Así cierra el mercado informal en Cuba: el dólar finaliza el día estable y el euro sube

A las 20:00, hora local cubana, el mercado informal de divisas cierra la jornada de este domingo 2 de agosto de 2026 con un comportamiento mixto: el dólar estadounidense termina el día sin variaciones, mientras el euro registra una subida moderada. El MLC, por su parte, ofrece un valor orientativo que conviene tomar con cautela dado el escaso volumen de operaciones registrado en esta franja horaria.

El dólar estadounidense se cotiza a 673 pesos cubanos (CUP) al cierre de esta jornada. La divisa norteamericana se mantiene sin variaciones respecto a la jornada anterior y también respecto al registro de hace siete días, cuando igualmente se ubicaba en 673 pesos. Sigue marcando el pulso del mercado informal en un contexto de escasez estructural de divisas. Cabe señalar que hace 30 días el dólar se situaba en 645 pesos, lo que supone una diferencia de 28 pesos respecto al cierre de hoy; no obstante, esta comparación a un mes puede reflejar en parte ajustes de metodología del índice, y no únicamente movimiento de mercado.

El euro cierra la jornada en 788 pesos cubanos (CUP), lo que representa un aumento de 3 pesos respecto a la jornada anterior, cuando se registraba en 785 pesos. En la comparativa semanal, la divisa europea se sitúa apenas un peso por debajo de los 789 pesos que marcaba hace siete días, lo que refleja una notable estabilidad en ese horizonte. Hace 30 días el euro cotizaba en 724 pesos, aunque, como en el caso del dólar, esta diferencia puede incorporar ajustes metodológicos del índice. Se afirma como la divisa más cara del mercado paralelo cubano, superando al dólar por 115 pesos.

El MLC cierra en torno a los 479 pesos cubanos (CUP), aunque este valor debe tomarse como orientativo dado el escaso volumen de operaciones registrado. Respecto a la jornada anterior, cuando se situaba en 475 pesos, sube 4 pesos. En la comparativa semanal, retrocede 11,5 pesos frente a los 491 que marcaba hace siete días. Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 673 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 788 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 479 CUP (valor orientativo, pocos datos).

En cuanto a los máximos y mínimos de los últimos 30 días, el dólar ha oscilado entre un mínimo de 645 y un máximo de 675 pesos en el mercado informal. El euro, por su parte, ha tocado un suelo de 724 pesos y un techo de 790 pesos en ese mismo período. El MLC ha mostrado mayor volatilidad, con un rango que va desde los 410 hasta los 543 pesos, aunque la fiabilidad de estos datos está condicionada por el bajo volumen de operaciones.

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), en 615 CUP por dólar y 707 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook; el cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP) — domingo 2 de agosto de 2026

1 USD = 673 CUP

5 USD = 3.365 CUP

10 USD = 6.730 CUP

20 USD = 13.460 CUP

50 USD = 33.650 CUP

100 USD = 67.300 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP) — domingo 2 de agosto de 2026