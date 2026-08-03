Anciana permanece grave tras ser atropellada frente a su casa en Miami-Dade

Una mujer de 74 años identificada por su familia como Geraldine Byrd quedó en estado crítico esta madrugada tras ser impactada por un vehículo justo frente a su domicilio en el suroeste del condado de Miami-Dade, según informó Telemundo 51.

La Oficina del Sheriff del condado recibió el reporte del choque alrededor de las 2:28 a.m. en la zona de 15360 SW 295th Street. Los paramédicos que llegaron al lugar trasladaron a la víctima en helicóptero al Jackson South Medical Center, principal centro de trauma del sur del condado.

La nuera de Byrd, presente en la escena, explicó a las autoridades que la mujer había pasado la noche en el Miccosukee Casino y que al regresar a su casa estacionó el vehículo. Cuando se disponía a abrir el portón de la vivienda, otro automóvil la impactó.

Testigos del vecindario escucharon el fuerte golpe y al salir encontraron a la anciana tendida en el suelo.

Las autoridades confirmaron la detención de un hombre en relación con el incidente, pero no divulgaron su identidad ni los posibles cargos que podría enfrentar. La investigación permanecía activa al cierre de esta nota.

El caso se suma a una preocupante tendencia en el condado. Entre 2020 y 2024, los atropellos a peatones en Miami-Dade aumentaron más del 50%, según datos del Organismo de Planificación de Transporte del condado. Solo en 2025 se registraron 942 choques con peatones y 32 muertes.

En el período 2019-2023, el condado acumuló 6,978 accidentes graves con 8,110 personas muertas o gravemente heridas, y en 2023 el 20% de los casos involucró a peatones, de acuerdo con datos escalofriantes sobre el tráfico en Miami.

Los adultos mayores figuran entre los peatones más vulnerables en estas estadísticas. En agosto de 2025, Enrique De Moya, de 69 años, murió atropellado en el noroeste de Miami-Dade por un conductor que se dio a la fuga. En marzo de 2026, las autoridades buscaban a otro conductor fugado tras un atropello igualmente violento en el condado.

El estado de salud de Geraldine Byrd no había sido actualizado oficialmente por el hospital al momento de la publicación, y la investigación del incidente continúa.