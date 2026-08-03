«Emigrar fue el peor error de mi vida» y «la mejor decisión que tomé»: médico y creador de contenido cubano

Alejandro Terry, médico cubano radicado en Dubái y creador de contenido digital, publicó este sábado en Facebook una reflexión sobre su experiencia emigrando en la que sostiene dos verdades que, según él, casi nadie dice en voz alta: que emigrar fue al mismo tiempo «el peor error» y «la mejor decisión» de su vida.

Terry, graduado de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana en 2018 e hijo del exdirector del periódico oficialista Granma, Pelayo Terry Cuervo, emigró en febrero de 2022 junto a su esposa con destino a los Emiratos Árabes Unidos, donde se reinventó como narrador de historias y creador de contenido para Meta.

Bajo el título «¿Vale la pena emigrar como cubano? Mi respuesta después de 4 años», el texto contrasta con la narrativa triunfalista que suele circular en Cuba sobre quienes se van: «En Cuba emigrar tiene un solo color: el del triunfo. El que se fue, triunfó. El que se quedó... bueno. Eso ya lo sabes tú mejor que yo».

En la primera parte, Terry describe el impacto del primer mes fuera como una sucesión de pequeñas derrotas ante lo que para cualquier residente local resulta rutinario: abrir una cuenta bancaria, entender el crédito, usar una aplicación de transporte o elegir un tipo de leche en el supermercado.

«El capitalismo tiene su propio idioma y te lo enseña sin traductor y riéndose de ti», escribió, recordando que en Cuba el historial más relevante no era el crediticio sino si se tenía o no libreta de abastecimiento. Llamó a esa etapa «sobrevivir lo cotidiano», con «pequeñas humillaciones diarias que nadie cuenta en sus fotos de Instagram».

La segunda parte es la más íntima: el duelo por la familia que queda atrás, al que la psicología denomina «pérdida ambigua», concepto que describe el dolor por algo que no está muerto pero tampoco está presente.

«Tu mamá envejece en una pantalla de seis pulgadas», escribió, y describió la angustia de ver a su padre enfermo por videollamada con mala señal, sin poder saber si minimizaba la gravedad para no preocuparlo.

«Lo peor no es la distancia física. Lo peor es el desfase. Tú cambias aquí, ellos cambian allá, y cuando se ven —si se ven— a veces son casi extraños que se quieren mucho», señaló.

Terry también citó investigaciones de universidades como Harvard y la London School of Economics que documentan que el primer año del inmigrante conlleva niveles de estrés comparables a los de eventos traumáticos mayores: «No es debilidad. Es biología».

En la tercera parte, desmontó la frase motivacional de «empezar de cero» para mostrar su dimensión más concreta: llegar a un sistema que no reconoce la trayectoria previa del emigrante, sin referencias ni contactos.

«Todo lo que eras en Cuba —tu reputación, tus contactos, tu ingenio callejero ganado a pulso— se queda en Cuba. Aquí eres un nombre raro en un formulario más», escribió, y añadió que la brecha entre los gastos inmediatos y los ingresos que tardan en llegar es el espacio donde «se construye o se destruye el emigrante».

Pese al peso de todo lo anterior, Terry concluyó que emigrar vale la pena si se busca libertad real o la posibilidad de construir algo propio, pero con una condición: «Emigra sabiendo lo que dejas, no huyendo de lo que no quieres ver. […] La única decisión mala es la que se toma sin información honesta».

También reivindicó a quienes emigran por razones políticas: «Ningún ser humano está obligado a vivir bajo un sistema que lo niega. Eso no es deserción. Es dignidad. Es la verdadera dignidad».

El testimonio de Terry se inscribe en el mayor éxodo cubano en décadas. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, al cierre de 2023 residían fuera de Cuba al menos 1,249,733 cubanos, mientras que más de 850,000 llegaron a Estados Unidos desde 2022 y más de 250,000 emigraron solo en 2024, impulsados por apagones crónicos, escasez y una economía que acumula una caída superior al 15% desde 2020.

«El emigrante cubano no abandona a su familia. La sostiene desde lejos con un esfuerzo que tampoco nadie fotografía», cerró Terry en su publicación.