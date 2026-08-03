Heydy González rompe el corazón con su despedida a Paula Alí

La actriz Heydy González recurrió a la memoria compartida para despedir a su colega y amiga: este lunes publicó en Instagram un video de una escena del programa humorístico Punto G en la que ambas actrices aparecen juntas, como homenaje emotivo a Paula Alí, fallecida este lunes a los 90 años.

En la grabación se ve a los personajes de Hidroelia —interpretado por Heydy González— y la doctora Rosa Matriz —el papel que inmortalizó Paula Alí— en una de las escenas cómicas que convirtieron a Punto G en el programa más popular de Cuba en 2005. La complicidad entre ambas actrices, visible en cada intercambio de réplicas, resume el vínculo artístico que las unió durante años.

La muerte de Paula Alí a los 90 años conmocionó al mundo artístico cubano. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) confirmó el fallecimiento en su cuenta de Facebook y la despidió como «una de las artistas más populares y queridas por el pueblo cubano».

El homenaje de Heydy González llegó pocas horas después de conocerse la noticia y resonó de inmediato entre los seguidores de ambas actrices.

Para González, Punto G fue un punto de inflexión en su carrera. «Hidroelia era una muchacha ingenua y guajira que venía de Pinar del Río, y fue el personaje que me abrió las puertas», declaró en una entrevista. El programa también fue el espacio donde Heydy González construyó su popular personaje Hidroelia, que la proyectó hacia el humor y le cambió el rumbo artístico.

Paula Alí había recibido el Premio Nacional de Televisión 2026 apenas tres semanas antes de su muerte, aprobado por unanimidad por el Consejo de Dirección del Instituto de Información y Comunicación Social. El galardón, el máximo de la televisión cubana, llegó como reconocimiento a más de seis décadas de carrera en televisión, cine y teatro.

Su trayectoria incluyó más de 30 películas en el ICAIC —entre ellas Lista de espera, El cuerno de la abundancia y Cartas del parque— y telenovelas como Enamoradas del mar y Los hijos de Pandora. En 2003 ganó el Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cartagena de Indias por la película Nada, del director Juan Carlos Cremata.

En enero de 2026 celebró sus 90 años con un homenaje en el programa Al Mediodía del canal nacional, rodeada del cariño del público que la siguió durante décadas.

La UNEAC cerró su comunicado con una frase que resume la dimensión de la pérdida: «Con Paula Alí desaparece una intérprete imprescindible de la escena cubana, cuya obra permanecerá en la memoria afectiva de nuestro pueblo y en la historia de las artes escénicas y audiovisuales del país».