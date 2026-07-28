Capturan a un cubano en operativo antidrogas en Tabasco, México

Un ciudadano cubano y un mexicano fueron detenidos en el municipio de Centro, Tabasco, tras ser sorprendidos con presuntas drogas durante un operativo de vigilancia realizado por elementos de la Guardia Estatal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Según informó el medio local Grupo VX, el arresto ocurrió el pasado 23 de julio en la calle Noé de la Flor Casanova, en la colonia 18 de Marzo, como parte de los recorridos preventivos que realizan las autoridades estatales.
Los detenidos fueron identificados como Donel "N", de 43 años y originario de Cuba, y Gaspar Torres Hernández, de 40 años.
Durante la inspección, los agentes aseguraron varias dosis de una hierba con características similares a la marihuana, así como sustancias con apariencia de metanfetamina (cristal) y crack.
De acuerdo con el reporte, las envolturas de las dos últimas drogas llevaban un logotipo amarillo con la inscripción «Plata o plomo», una expresión asociada históricamente al narcotráfico colombiano y utilizada por grupos criminales para identificar cargamentos o proyectar intimidación.
Las autoridades también decomisaron una mochila escolar en colores guinda y negro, además de una cangurera roja.
Los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.
Este caso se suma a una serie de detenciones de ciudadanos cubanos en Tabasco por presuntos delitos contra la salud en los últimos meses.
En enero de este año, la SSPC detuvo a Yosvany «N», alias «Sosa», cubano de 43 años, en la avenida Constitución de Villahermosa, con dosis de marihuana.
En diciembre de 2025, fue arrestado Daniel «N», cubano de 52 años, junto a un venezolano, también por presuntos delitos contra la salud en la misma entidad.
El patrón se extiende a otros estados mexicanos: en junio pasado, siete cubanos fueron detenidos con un cargamento de drogas en Holbox, Quintana Roo, que incluía marihuana, cocaína, crack y éxtasis.
En abril, cayó en Ciudad de México Julio Yidier «N», alias «El Tilín», señalado como líder de una célula de distribución de narcóticos.
Preguntas frecuentes sobre la captura de cubanos en operativos antidrogas en México
CiberCuba te lo explica:
¿Quiénes fueron detenidos en el operativo antidrogas en Tabasco?
Un ciudadano cubano y un mexicano fueron detenidos en el municipio de Centro, Tabasco. Fueron identificados como Donel "N", de 43 años, originario de Cuba, y Gaspar Torres Hernández, de 40 años. Se les encontró en posesión de varias dosis de marihuana, metanfetamina y crack.
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¿Cuál es el patrón de detenciones de cubanos por delitos relacionados con drogas en México?
Desde 2023 se observa un patrón creciente de detenciones de ciudadanos cubanos en México por delitos contra la salud, que incluyen desde narcomenudeo hasta estructuras más complejas de distribución de drogas. Estas detenciones han ocurrido en estados como Quintana Roo, Tabasco, Hidalgo y la Ciudad de México.
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¿Qué otras acciones han realizado las autoridades mexicanas contra redes delictivas de cubanos?
Las autoridades mexicanas han desmantelado varias redes delictivas vinculadas a ciudadanos cubanos, como la captura de Julio Yidier "El Tilín" en Ciudad de México, quien lideraba una célula que ocultaba drogas en vehículos, y la detención de Remigio Valdez Lao, alias "El Milo", en Cancún, señalado como cerebro financiero de la Mafia Cubano-Americana.
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¿Qué representa la detención de cubanos en el contexto migratorio de México?
La detención de cubanos en México refleja la compleja situación migratoria en la que muchos ciudadanos de la isla, impulsados por la crisis económica y social en Cuba, llegan a México buscando oportunidades o como escala hacia Estados Unidos. Sin embargo, enfrentan dificultades para conseguir empleo formal y a menudo se ven involucrados en actividades delictivas para sobrevivir.
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