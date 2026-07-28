Capturan a un cubano en operativo antidrogas en Tabasco, México

Cubano detenido en Tabasco. Foto © SSP

Un ciudadano cubano y un mexicano fueron detenidos en el municipio de Centro, Tabasco, tras ser sorprendidos con presuntas drogas durante un operativo de vigilancia realizado por elementos de la Guardia Estatal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según informó el medio local Grupo VX, el arresto ocurrió el pasado 23 de julio en la calle Noé de la Flor Casanova, en la colonia 18 de Marzo, como parte de los recorridos preventivos que realizan las autoridades estatales.

Los detenidos fueron identificados como Donel "N", de 43 años y originario de Cuba, y Gaspar Torres Hernández, de 40 años.

Durante la inspección, los agentes aseguraron varias dosis de una hierba con características similares a la marihuana, así como sustancias con apariencia de metanfetamina (cristal) y crack.

De acuerdo con el reporte, las envolturas de las dos últimas drogas llevaban un logotipo amarillo con la inscripción «Plata o plomo», una expresión asociada históricamente al narcotráfico colombiano y utilizada por grupos criminales para identificar cargamentos o proyectar intimidación.

Las autoridades también decomisaron una mochila escolar en colores guinda y negro, además de una cangurera roja.

Los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Este caso se suma a una serie de detenciones de ciudadanos cubanos en Tabasco por presuntos delitos contra la salud en los últimos meses.

En enero de este año, la SSPC detuvo a Yosvany «N», alias «Sosa», cubano de 43 años, en la avenida Constitución de Villahermosa, con dosis de marihuana.

En diciembre de 2025, fue arrestado Daniel «N», cubano de 52 años, junto a un venezolano, también por presuntos delitos contra la salud en la misma entidad.

El patrón se extiende a otros estados mexicanos: en junio pasado, siete cubanos fueron detenidos con un cargamento de drogas en Holbox, Quintana Roo, que incluía marihuana, cocaína, crack y éxtasis.

En abril, cayó en Ciudad de México Julio Yidier «N», alias «El Tilín», señalado como líder de una célula de distribución de narcóticos.