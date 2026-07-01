MINSAP lamenta devolución de médicos cubanos en Guatemala

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El régimen cubano recibió el martes en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana a 26 colaboradores de salud que regresaban de Guatemala, en un acto cargado de retórica oficial en el que el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) lamentó la decisión del gobierno guatemalteco de poner fin al convenio bilateral.

La viceministra primera de Salud Pública, Tania Margarita Cruz Hernández, presidió la bienvenida en representación del ministro José Ángel Portal Miranda y aprovechó el acto para criticar a Guatemala.

«La decisión unilateral del Gobierno de Guatemala privará a los más desprotegidos al derecho a la salud y la vida», afirmó, añadiendo que el pueblo guatemalteco «siempre podrá contar con el apoyo firme y desinteresado de Cuba».

El grupo recibido el martes forma parte de la retirada escalonada que comenzó a principios de este año. En marzo, 172 médicos habían regresado en uno de los primeros contingentes, seguidos de un grupo de 93 integrantes en abril. Un segundo contingente tiene programada su salida en agosto de 2026.

La misión médica cubana en Guatemala se extendió por más de 27 años y contó con la participación de más de 11,327 profesionales de la salud, según cifras del propio MINSAP.

La brigada llegó al país centroamericano en noviembre de 1998 como respuesta humanitaria al huracán Mitch y en su punto máximo reunió a unos 412 colaboradores distribuidos en 16 de los 22 departamentos guatemaltecos.

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo anunció la no renovación progresiva del convenio en febrero de 2026, menos de dos semanas después de que Guatemala firmara un acuerdo comercial con Estados Unidos, en un contexto de presión de la administración Trump para que países latinoamericanos redujeran sus vínculos con La Habana.

Las autoridades guatemaltecas también registraron más de 60 denuncias contra integrantes de la brigada por ejercer la medicina sin cumplir los requisitos legales del país.

Al acto de bienvenida en La Habana asistieron, además de Cruz Hernández, Arelis Marrero Guerrero, vicejefa del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y José Carlos Rodríguez Ruiz, subdirector general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El médico camagüeyano Edy Jorge Soria Poll habló a nombre de sus compañeros con el tono que el régimen esperaba: «Detrás de cada bata blanca hay una historia invaluable de humanismo, amor y entrega que traspasa fronteras».

Lo que el acto oficial omitió es el contexto más amplio de las misiones. El Parlamento Europeo aprobó en 2025 la Enmienda 311, calificando las brigadas médicas cubanas como «esclavitud moderna» y «trabajo forzado», señalando que el Estado cubano retiene entre el 60% y el 97,5% del salario pagado por los países receptores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó en abril de 2026 sobre prácticas compatibles con trata de personas en estas misiones.

Guatemala no es un caso aislado: en 2026, Honduras, Jamaica y Antigua y Barbuda también cancelaron sus acuerdos con Cuba, golpeando una de las principales fuentes de divisas del régimen en un año de creciente aislamiento internacional.