Arrestan a cubano en Honduras solicitado en extradición por EE.UU. por graves cargos

Un ciudadano cubano buscado por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico fue capturado esta semana en Honduras, en el marco de una operación policial dirigida por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El detenido, identificado como Jorge Marcelo Manso Gonzales, fue arrestado en la ciudad de San Pedro Sula, al norte del país, y es solicitado en extradición por una corte del estado de Florida.

Fuente: Captura de Facebook/Policía Nacional Región Valle de Sula

La detención fue ejecutada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en coordinación con la Unidad de Delitos Contra la Vida, tras una operación de inteligencia que permitió ubicar al sospechoso en la colonia Universidad de San Pedro Sula.

Según las autoridades, Manso Gonzales residía en ese sector desde hacía al menos tres años, aunque informes de prensa señalan que su presencia en Honduras se extendía por más tiempo.

“Se recibió información de inteligencia, se hizo la localización, la vigilancia y una vez confirmada la identidad pues se procedió a requerirlo”, explicó el subcomisionado César Ruiz, vocero de la DPI.

Fuente: Captura de Facebook/Canal 25 Tv Litoral Atlántico HD

Requerido por tribunales en Miami desde 2009

El caso de Manso Gonzales se remonta a diciembre de 2008, fecha desde la cual las autoridades estadounidenses lo vinculan con actividades de tráfico de drogas.

La orden de captura fue emitida por una corte del circuito de Miami-Dade el 18 de febrero de 2009, lo que implica que el cubano ha estado prófugo de la justicia por más de 15 años.

Fuente: Facebook/Canal 25 Tv Litoral Atlántico HD

Durante ese período, aparentemente logró establecerse de forma discreta en Honduras, hasta que fue finalmente capturado gracias al seguimiento de los cuerpos de investigación del país centroamericano.

Tras su detención, Manso Gonzales fue trasladado a las instalaciones de la DPI en San Pedro Sula, donde permanece bajo custodia mientras se realizan los trámites legales correspondientes para su extradición a Estados Unidos.

“En este momento se están haciendo las coordinaciones con autoridades del gobierno y estado de los Estados Unidos para enviarlo a la Corte que emitió esta orden”, añadió el subcomisionado Ruiz.

Cooperación regional contra el narcotráfico

La captura del ciudadano cubano ha sido presentada por las autoridades hondureñas como un nuevo ejemplo del compromiso del país en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico transnacional.

En los últimos años, Honduras ha intensificado su cooperación con Estados Unidos en materia de extradición, especialmente en casos relacionados con el tráfico de drogas.

Según reportes oficiales, el detenido será trasladado en las próximas horas a Tegucigalpa, capital del país, para continuar con los procedimientos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia, instancia encargada de resolver los pedidos de extradición conforme a los tratados internacionales vigentes.

Un historial aún por esclarecer

Aunque las autoridades no han divulgado detalles sobre la organización o red delictiva con la que se vincula a Jorge Marcelo Manso Gonzales, el hecho de que la orden de arresto provenga de un tribunal de Miami y que esté vigente desde hace más de una década, sugiere que el caso podría estar relacionado con operaciones de narcotráfico de considerable escala.

Hasta el momento, no se ha informado si Manso Gonzales contaba con antecedentes penales en Cuba ni cuál fue su ruta migratoria antes de establecerse en Honduras.

Se desconoce también si existen otros implicados en el caso o si el cubano actuaba en solitario.

La extradición de Manso Gonzales podría arrojar más luz sobre su rol dentro de una estructura criminal y sus vínculos con operaciones internacionales de tráfico de drogas, particularmente de cocaína.