Torres Corona pide a Rubio que lo sancione y los cubanos le contestan: "Confórmate con la distinción de lamebotas"

La publicación de CiberCuba sobre el desafío lanzado por el propagandista oficialista Michel Torres Corona a Estados Unidos provocó una avalancha de reacciones en Facebook.

En pocas horas, la noticia superó los 1.200 comentarios, la inmensa mayoría marcados por el sarcasmo, las burlas y el descrédito hacia el conductor del programa Con Filo.

El debate se originó después de que Torres Corona saliera en defensa de Gretza Sánchez Padrón, directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), sancionada por el Departamento de Estado de EE. UU. junto al ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, y otras entidades vinculadas al programa de misiones médicas cubanas.

Con camiseta de CUPET, el presentador televisivo publicó una foto suya junto a la funcionaria y afirmó: «Ver su nombre entre la nueva lista de sancionados por el gobierno estadounidense —y su histérico y mentiroso y repugnante Secretario de Estado— solo me provoca envidia. A mí me falta esa distinción... ¡A ver si se animan!», en alusión al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

Muchos lectores coincidieron en que Torres Corona exagera su propia relevancia al pedir públicamente ser incluido en la lista de sancionados por el Departamento de Estado.

Una de las ideas más repetidas fue que el presentador "se cree demasiado importante", mientras numerosos comentarios ironizaban con que Washington ni siquiera tendría motivos para prestarle atención.

"¿Y quién eres tú?", "Ni que fuera tan importante", "EE. UU. ni sabe que existe", "No lo conocen ni en su casa" y "Se está dando una importancia..." fueron algunas de las expresiones que más se repitieron, con distintas variantes, a lo largo del debate.

Otro grupo de usuarios interpretó la publicación del vocero oficialista como una búsqueda desesperada de notoriedad. Varios comentarios señalaron que "lo que quiere es protagonismo", "anda buscando fama" o "quiere llamar la atención a toda costa". Otros lo calificaron de "payaso", "humorista frustrado" o "meme", restándole seriedad a su desafío.

También abundaron las respuestas en tono de burla sobre la posibilidad de que finalmente sea sancionado. "No te preocupes, todo llega", "A cada cual le llega su momento", "Hágase su voluntad" y "Lo tuyo llegará" fueron algunas de las frases con las que los lectores respondieron a la provocación de Torres Corona.

Varios comentarios sostuvieron que el propagandista carece del peso político necesario para convertirse en objetivo de sanciones internacionales. Entre las opiniones más compartidas aparecieron mensajes como "Se sanciona al amo, no al lacayo", "Es demasiado insignificante para eso", "Confórmate con la distinción de lamebotas" o "Para que te sancionen primero tienes que ser alguien importante".

Otros usuarios recurrieron al humor para especular sobre las verdaderas intenciones del presentador. Algunos insinuaron que "lo que quiere es que se lo lleven para Estados Unidos", incluso "aunque sea detenido", mientras otros ironizaron con que buscaba "una distinción" que, según ellos, no merece.

La caja de comentarios también estuvo plagada de calificativos despectivos hacia el conductor de Con Filo. Los lectores lo llamaron "soquete", "pelagatos", "payaso", "ratón", "personaje" y "lamebotas", además de cuestionar su papel como uno de los principales defensores del régimen cubano en los medios oficiales.

Aunque predominó claramente el tono humorístico, también hubo quienes interpretaron el mensaje de Torres Corona como un intento de reafirmar públicamente su lealtad al régimen en medio de las crecientes sanciones estadounidenses contra instituciones y funcionarios cubanos.

Las reacciones muestran que la provocación del presentador no pasó inadvertida en las redes sociales de CiberCuba y terminó convirtiéndose en motivo de bromas, cuestionamientos y una larga cadena de comentarios que pusieron en duda tanto su relevancia política como el alcance de su desafío a Washington.