¡Sueño cumplido! Charly compra su primera casa en Miami y lo celebra junto a su novia Esmeralda

El cantante cubano Charly cumplió uno de sus grandes sueños personales: comprar su primera casa propia en Miami, un hito que celebró en Instagram con un lazo rojo improvisado cruzando la puerta de entrada y el mensaje «Lazo improvisado, sueño cumplido!! 1era ».

Quien estuvo a su lado en cada momento fue su novia, la influencer cubana Esmeralda Deulof, y ese detalle no pasó desapercibido para nadie.

La pareja, que confirmó públicamente su noviazgo en abril de 2026, vivió juntos la firma de los documentos en la oficina de la agente inmobiliaria que gestionó la compra y juntos también cortaron el lazro que inauguró la casa.

Esmeralda, que cuenta con más de 300,000 seguidores en Instagram, no tardó en reaccionar en los comentarios con unas palabras que derritieron a los fans: «Este es el principio de muchas bendiciones que vienen en camino mi amor. Muy orgullosa de ti, por mucho más».

Su compañero de dúo Johayron también se sumó a la celebración con un escueto pero cargado «Awaaaaa », y el reggaetonero Nicky Jam dejó una lluvia de emojis de fuego y leones que acumuló más de 200 reacciones.

La publicación superó los 20,400 likes en pocas horas, una muestra del cariño que la comunidad cubana en Miami le tiene al artista.

Esta casa es el último eslabón de una cadena de logros que Charly ha ido construyendo en los últimos años. En junio de 2024, antes de tener casa propia, ya le había regalado una vivienda con piscina a sus padres en Cuba, escribiendo entonces: «Mis viejos me lo han dado todo… Hoy me toca devolverles el favor».

En febrero de este año, llevó a su madre a Las Vegas para cumplirle otro sueño pendiente, y en abril de 2025 ya había presumido un Lamborghini como su nuevo auto de lujo.

Tres años después de aterrizar en Miami sin casa ni carro, Charly firma escrituras, brinda con champán y lo hace con Esmeralda a su lado. Difícil imaginar un cierre de capítulo más redondo.