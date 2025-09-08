Tras confirmar su separación de Jacob Forever, La Dura agradece el apoyo y el cariño de sus fans

La Dura reapareció este lunes en sus redes sociales con un emotivo mensaje de agradecimiento dirigido a sus seguidores, tras haber confirmado recientemente su ruptura con el reguetonero cubano Jacob Forever, con quien mantenía una relación desde hace más de 12 años y con una hija en común.
En sus historias de Instagram, La Dura compartió un video en el que se le ve tranquila y serena, vestida con una sudadera roja y sentada frente a su vestidor, donde aprovechó para enviar unas palabras de cariño a quienes la han acompañado en este proceso personal.
“Yo por acá deseándoles una semana bendecida, llenita de cosas buenas, así como ustedes siempre me lo desean a mí. Quiero tomarme un minuto para agradecerle a todas esas personas que me han estado escribiendo, mostrándome su apoyo durante todo este fin de semana. Me encanta saber que cuento siempre con el apoyo de ustedes, que nunca, nunca camino sola”, dijo.
La influencer compartió también un mensaje agradeciendo el respaldo que ha recibido en esta nueva etapa de su vida: “Gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes llenos de cariño y apoyo.No se imaginan cuánto significa para mí sentirlos tan cerca en esta nueva etapa. Gracias por acompañarme con tanto amor y por recordarme que nunca camino sola”.
El cariño de sus fans ha estado presente en cada publicación, una seguidora le escribió un mensaje lleno de admiración y fuerza femenina: “Eres una reina y ejemplo de mujer independiente, familiar. Tú eres una estrella, tienes todo lo lindo contigo: tu niña, tu familia. Seguirás brillando siempre. ¡Te queremos, Dili!”.
La Dura ha preferido mantener un tono positivo en medio del proceso de separación, enfocándose en su hija, su bienestar y su comunidad en redes sociales, que le ha demostrado un apoyo incondicional.
Preguntas Frecuentes sobre la Separación de La Dura y Jacob Forever
¿Por qué La Dura y Jacob Forever decidieron separarse?
La Dura confirmó la separación con un mensaje en Instagram donde expresó que tras más de 12 años juntos, ambos decidieron tomar caminos separados. La decisión se tomó hace unos meses, y ambos siguen siendo una familia por el bien de su hija.
¿Cómo ha reaccionado La Dura tras la separación de Jacob Forever?
La Dura ha mantenido un tono positivo, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y enfocándose en su bienestar personal y el de su hija. Ha compartido mensajes de gratitud y fortaleza en sus redes sociales.
¿Cuál ha sido la reacción del público a la separación de La Dura y Jacob Forever?
La separación ha generado un gran revuelo entre los seguidores de ambos, quienes han mostrado su apoyo y cariño hacia La Dura. La audiencia ha interpretado gestos y mensajes como indicios de la ruptura desde antes de su confirmación oficial.
¿Cómo ha influido esta separación en la carrera de La Dura?
La separación no ha afectado negativamente la carrera de La Dura. Ha mantenido una presencia activa en redes sociales, continuando con su trabajo como influencer y compartiendo contenido que refuerza su imagen de independencia y fortaleza.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.