Tras confirmar su separación de Jacob Forever, La Dura agradece el apoyo y el cariño de sus fans

La Dura reapareció este lunes en sus redes sociales con un emotivo mensaje de agradecimiento dirigido a sus seguidores, tras haber confirmado recientemente su ruptura con el reguetonero cubano Jacob Forever, con quien mantenía una relación desde hace más de 12 años y con una hija en común.

En sus historias de Instagram, La Dura compartió un video en el que se le ve tranquila y serena, vestida con una sudadera roja y sentada frente a su vestidor, donde aprovechó para enviar unas palabras de cariño a quienes la han acompañado en este proceso personal.

“Yo por acá deseándoles una semana bendecida, llenita de cosas buenas, así como ustedes siempre me lo desean a mí. Quiero tomarme un minuto para agradecerle a todas esas personas que me han estado escribiendo, mostrándome su apoyo durante todo este fin de semana. Me encanta saber que cuento siempre con el apoyo de ustedes, que nunca, nunca camino sola”, dijo.

Captura Instagram / La Dura

La influencer compartió también un mensaje agradeciendo el respaldo que ha recibido en esta nueva etapa de su vida: “Gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes llenos de cariño y apoyo.No se imaginan cuánto significa para mí sentirlos tan cerca en esta nueva etapa. Gracias por acompañarme con tanto amor y por recordarme que nunca camino sola”.

El cariño de sus fans ha estado presente en cada publicación, una seguidora le escribió un mensaje lleno de admiración y fuerza femenina: “Eres una reina y ejemplo de mujer independiente, familiar. Tú eres una estrella, tienes todo lo lindo contigo: tu niña, tu familia. Seguirás brillando siempre. ¡Te queremos, Dili!”.

Captura Instagram / La Dura

La Dura ha preferido mantener un tono positivo en medio del proceso de separación, enfocándose en su hija, su bienestar y su comunidad en redes sociales, que le ha demostrado un apoyo incondicional.

