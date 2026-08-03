"Hay que tener un pacto con el demonio": Johana Tablada acusa a Marco Rubio de preparar un "golpe mortal" contra Cuba

La embajadora y segunda jefa de misión de la Embajada de Cuba en México, Johana Tablada de la Torre, volvió a cargar contra el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a quien acusó de promover una estrategia destinada a dar un "golpe mortal" contra el régimen cubano.

Al compartir en sus redes sociales una captura de pantalla de la reciente entrevista de Rubio en Fox News, Tablada escribió: "Hay que tener un pacto con el demonio para dedicar cientos de millones y personal para perseguir hasta el aire que respira para asfixiar a un país y luego salir a pregonar que es un estado fallido preparando el golpe mortal".

Captura de pantalla Facebook / Johana Tablada

El mensaje fue publicado como reacción a una entrevista en la que Rubio volvió a referirse a Cuba como un Estado fallido y defendió la política de presión de Washington hacia la isla.

Las declaraciones de Tablada de la Torre se producen en medio de una nueva ofensiva verbal de funcionarios del régimen contra Rubio.

En los últimos días, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío y otros funcionarios del MINREX han acusado al secretario de Estado de promover una política de asfixia económica y de intentar justificar un mayor endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra La Habana.

La nueva publicación de Tablada de la Torre refuerza esa línea de discurso oficial y confirma que Marco Rubio se ha convertido en el principal blanco de las críticas del aparato diplomático cubano, que lo responsabiliza de impulsar la estrategia de máxima presión de la Administración de Donald Trump hacia la isla.