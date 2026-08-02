«No tengo leche para mi niño»: madre pone en venta su cocina de inducción en La Habana

Una madre habanera identificada como Ani Vázquez publicó en el grupo de Facebook «Madres Cubanas Luchadoras 2» un anuncio que resume en pocas palabras la desesperación de miles de familias cubanas: «Vendo mi fogón de inducción marca unisuki en buen precio me apura, no tengo leche para mi niño».
Vázquez reside en Luyanó Moderno, en el barrio de San Miguel, y fijó el precio de la cocina portátil en 12,000 pesos cubanos, con disposición a ajustarlo según el comprador.
Una vecina del barrio Camilo Cienfuegos, Yaquelin López, le ofreció una bolsita de leche y le pidió que no vendiera el electrodoméstico.
La respuesta de Ani fue directa: «Mima muchas gracias pero no me queda más remedio. Que dios bendiga tu buen corazón».
Cuando otra usuaria le sugirió que buscara algo menos necesario para vender, Ani respondió con una frase que condensa la realidad de muchos hogares cubanos: «No es fácil en este país, no hay bolsillo que aguante».
El caso no es excepcional. En los comentarios de la misma publicación, otras madres relataron situaciones idénticas.
Una usuaria vendía una olla Reina nueva en caja —a 45 dólares o su equivalente en moneda nacional— porque, según escribió, no tenía «nada que darle de comer ya a mis niños».
Iriannis Álvarez fue más lejos: «Yo vendí hasta mi pelo, he vendido mi ropa, equipos ya no sé qué hacer, hasta cuando Dios mío».
Maisu Unquid lo resumió así: «Así estamos muchas madres vendiéndolo todo por los hijos».
Lucero Miel Canela sintetizó en los comentarios lo que muchas no se atreven a decir en voz alta: «Así estamos todas las madres que no recibimos remesa».
La propia Ani describió el estado de ánimo colectivo: «Tenemos un nivel de desesperación que ya no se sabe a dónde van a parar nuestros nervios».
El episodio se enmarca en una crisis de abastecimiento de leche infantil que el propio régimen ha reconocido como grave.
El ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, admitió en junio que más de 100,000 niños no reciben su ración diaria de leche, y que el plan oficial —leche en polvo para 331,000 menores y leche fluida para otros 200,000— es imposible de cumplir.
El Estado dice garantizar leche únicamente a 15,026 niños con enfermedades crónicas y a más de 16,000 embarazadas.
El resto queda a merced del mercado informal, donde medio kilo de leche en polvo llegó a costar 2,333 pesos cubanos en mayo, según datos de la ONEI.
La producción nacional de leche ha caído un 65% en cinco años, y en 2025 Cuba solo recibió el 30% de la leche en polvo planificada para importación.
En Matanzas, autoridades reconocieron interrupciones de semanas en la distribución por falta de combustible, mientras que en Guantánamo, la crisis energética obligó a repartir leche sin pasteurizar y a ampliar el ciclo de entrega de tres a cuatro días para niños de dos a seis años.
El patrón de liquidar electrodomésticos para comprar alimentos básicos es recurrente en Cuba. En junio, un padre en Santiago de Cuba vendía tomacorrientes para comprar espaguetis para sus cuatro hijos.
De igual forma, en 2024, otra madre vendió su televisor y electrodomésticos —«lo único de valor»— para alimentar a sus hijas con una pensión de 3,492 pesos.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de leche infantil en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué hay una crisis de leche infantil en Cuba?
La crisis de leche infantil en Cuba se debe a la falta de producción nacional y dificultades para importar leche en polvo. La producción de leche ha caído significativamente y el país no ha podido completar las importaciones necesarias debido a problemas financieros y logísticos. Además, la crisis energética ha afectado la distribución del producto.
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¿Cuántos niños se ven afectados por la escasez de leche en Cuba?
Más de 100,000 niños en Cuba no están recibiendo su ración diaria de leche. El plan oficial para abastecer a 331,000 niños con leche en polvo y 200,000 con leche fluida es imposible de cumplir, según ha reconocido el propio gobierno cubano.
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¿Cómo está afectando la crisis de alimentos a las familias en Cuba?
La crisis de alimentos en Cuba está llevando a muchas familias a vender sus pertenencias para poder comprar comida. Ejemplos de esto incluyen a madres que venden electrodomésticos para comprar leche o alimentos básicos. La falta de abastecimiento y el alto costo de los alimentos en el mercado informal agravan la situación.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis de leche?
El gobierno cubano ha priorizado la distribución de leche a niños con enfermedades crónicas y embarazadas, pero estas medidas son insuficientes. La producción nacional de leche es baja, y las dificultades para importar han impedido cumplir con el plan de distribución. Además, el régimen atribuye las dificultades al embargo estadounidense, a pesar de la evidencia de problemas estructurales en la economía cubana.
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