«No tengo leche para mi niño»: madre pone en venta su cocina de inducción en La Habana

Madre cubana vende su cocina por leche para su hijo en La Habana (Ilustración generada con IA)

Una madre habanera identificada como Ani Vázquez publicó en el grupo de Facebook «Madres Cubanas Luchadoras 2» un anuncio que resume en pocas palabras la desesperación de miles de familias cubanas: «Vendo mi fogón de inducción marca unisuki en buen precio me apura, no tengo leche para mi niño».

Vázquez reside en Luyanó Moderno, en el barrio de San Miguel, y fijó el precio de la cocina portátil en 12,000 pesos cubanos, con disposición a ajustarlo según el comprador.

Una vecina del barrio Camilo Cienfuegos, Yaquelin López, le ofreció una bolsita de leche y le pidió que no vendiera el electrodoméstico.

La respuesta de Ani fue directa: «Mima muchas gracias pero no me queda más remedio. Que dios bendiga tu buen corazón».

Cuando otra usuaria le sugirió que buscara algo menos necesario para vender, Ani respondió con una frase que condensa la realidad de muchos hogares cubanos: «No es fácil en este país, no hay bolsillo que aguante».

El caso no es excepcional. En los comentarios de la misma publicación, otras madres relataron situaciones idénticas.

Una usuaria vendía una olla Reina nueva en caja —a 45 dólares o su equivalente en moneda nacional— porque, según escribió, no tenía «nada que darle de comer ya a mis niños».

Iriannis Álvarez fue más lejos: «Yo vendí hasta mi pelo, he vendido mi ropa, equipos ya no sé qué hacer, hasta cuando Dios mío».

Maisu Unquid lo resumió así: «Así estamos muchas madres vendiéndolo todo por los hijos».

Lucero Miel Canela sintetizó en los comentarios lo que muchas no se atreven a decir en voz alta: «Así estamos todas las madres que no recibimos remesa».

La propia Ani describió el estado de ánimo colectivo: «Tenemos un nivel de desesperación que ya no se sabe a dónde van a parar nuestros nervios».

El episodio se enmarca en una crisis de abastecimiento de leche infantil que el propio régimen ha reconocido como grave.

El ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, admitió en junio que más de 100,000 niños no reciben su ración diaria de leche, y que el plan oficial —leche en polvo para 331,000 menores y leche fluida para otros 200,000— es imposible de cumplir.

El Estado dice garantizar leche únicamente a 15,026 niños con enfermedades crónicas y a más de 16,000 embarazadas.

El resto queda a merced del mercado informal, donde medio kilo de leche en polvo llegó a costar 2,333 pesos cubanos en mayo, según datos de la ONEI.

La producción nacional de leche ha caído un 65% en cinco años, y en 2025 Cuba solo recibió el 30% de la leche en polvo planificada para importación.

En Matanzas, autoridades reconocieron interrupciones de semanas en la distribución por falta de combustible, mientras que en Guantánamo, la crisis energética obligó a repartir leche sin pasteurizar y a ampliar el ciclo de entrega de tres a cuatro días para niños de dos a seis años.

El patrón de liquidar electrodomésticos para comprar alimentos básicos es recurrente en Cuba. En junio, un padre en Santiago de Cuba vendía tomacorrientes para comprar espaguetis para sus cuatro hijos.

De igual forma, en 2024, otra madre vendió su televisor y electrodomésticos —«lo único de valor»— para alimentar a sus hijas con una pensión de 3,492 pesos.