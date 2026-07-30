EE.UU. golpea objetivos de la Guardia Revolucionaria tras ataque con misiles balísticos de Irán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ejecutó la noche del miércoles una nueva y masiva oleada de bombardeos contra Irán, en respuesta directa al ataque con misiles balísticos que la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) lanzó el martes contra posiciones militares estadounidenses en Oriente Medio.

Según el comunicado oficial de CENTCOM, la operación concluyó a las 10 p.m. hora del este y fue descrita como una «pesada oleada» de ataques. Los blancos alcanzados incluyeron centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, sitios de vigilancia y defensa costera, y capacidades marítimas del IRGC.

El Comando Central precisó que el objetivo era «disminuir aún más las amenazas de Irán y sus representantes a las fuerzas estadounidenses, el comercio marítimo y los países vecinos del Golfo».

El martes, la IRGC disparó múltiples misiles balísticos en lo que CENTCOM calificó de intento de ataque sorpresa. Todos fueron interceptados exitosamente por las defensas estadounidenses.

Según reportes de Reuters y Axios, el objetivo era una instalación militar en Jordania, posiblemente la base aérea Muwaffaq Salti. Jordania reportó haber derribado cinco misiles sobre su territorio.

Este nuevo intercambio de golpes se produce en el marco de un conflicto que se ha intensificado y distendido en varias fases desde el inicio de la Operación Furia Épica, la ofensiva conjunta de EE.UU. e Israel que arrancó el 28 de febrero de 2026 con el propósito declarado de desmantelar el programa de misiles y las capacidades de defensa del régimen iraní.

Tras 38 días de bombardeos intensivos —en los que el Pentágono reportó más de 7,000 objetivos atacados y más de 100 embarcaciones iraníes dañadas o destruidas—, Washington y Teherán firmaron en junio un memorando de entendimiento en Suiza que establecía una tregua de 60 días.

La tregua duró apenas semanas. El 6 y 7 de julio, Irán atacó tres buques comerciales en el Estrecho de Ormuz, lo que llevó al presidente Donald Trump a declarar el acuerdo «finalizado» el 8 de julio durante la cumbre de la OTAN en Ankara. CENTCOM retomó los bombardeos de inmediato.

El 18 de julio, Irán suspendió formalmente sus compromisos bajo el memorando. Nueve días después, el 27 de julio, Trump ordenó una pausa temporal en los ataques para abrir espacio a negociaciones, pero Teherán rechazó reconocerla como un alto el fuego real. Al día siguiente, el IRGC respondió con el ataque de misiles que desencadenó la nueva ofensiva del miércoles.

El conflicto ha tenido consecuencias severas para el tráfico marítimo global: el tráfico de buques en el Estrecho de Ormuz cayó un 70% desde el inicio de la Operación Furia Épica, según datos del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos.

CENTCOM subrayó que más de 50,000 militares estadounidenses permanecen desplegados en Oriente Medio y se mantienen «altamente vigilantes, concentrados, letales y listos».