Cubano advierte sobre negocios detrás de la miseria en Cuba: «¿Hasta cuándo?»

El cubano Roy Pérez, creador de contenido residente en Londres, publicó un video en Facebook en el que denuncia cómo la precariedad del pueblo cubano se ha convertido en la materia prima de un lucrativo ecosistema de negocios que opera tanto dentro como fuera de la isla.

«Caballero, en Cuba hay todo un señor negocio montado, y está basado en nada más y nada menos que en la miseria de Cuba, en la miseria de ese país, en todo lo que todo el mundo está padeciendo dentro de ese país, y en la responsabilidad y la culpa de todos los que no viven en Cuba, que tienen que solucionar todas esas calamidades», afirma Pérez en la grabación.

Pérez es director de cruceros y describe cómo al navegar por internet le aparecen constantemente anuncios dirigidos a cubanos residentes en el exterior: «Compra un panel solar conmigo. Compra un EcoFlow. Te vendo no sé cuánto, caballero... ¿Hasta cuándo?».

La indignación de Pérez no se debe a que ese mercado exista, sino a que los propios cubanos lo alimentan. «Es todo un gran negocio, toda una empresa creada sobre base de la miseria de los cubanos. ¡Caballero, es indignante!».

Un mercado construido sobre la escasez y el dolor de los cubanos

Lo que describe Roy Pérez tiene respaldo en hechos concretos y documentados. En mayo de 2026, en medio de la crisis de combustible, plataformas como Supermarket23 y Katapulk comenzaron a vender cilindros de gas licuado de 10 kg a 29 dólares, con entrega inicial solo en La Habana y exigiendo devolver un cilindro vacío en buen estado.

La plataforma KMCERO entró al mismo mercado con un precio de 24 dólares, mientras que en el mercado informal las balitas llegaron a revenderse en torno a los 50 dólares.

La venta e instalación de paneles solares se convirtió en otro mercado emergente durante la crisis. Según un reportaje de El País, son «el negocio del momento» en Cuba, con sistemas básicos que arrancan desde 800 dólares.

Empresas privadas como SunCar, junto a otras mipymes, compiten y se especializan en la instalación de paneles solares fotovoltaicos, y en la creación de soluciones de independencia energética para hogares, negocios e industrias en Cuba.

En julio de 2026, la empresa mixta Cuba-China SUMAI S.A. anunció la apertura de un local en El Vedado para vender paneles solares, alimentos, materiales de construcción y electrodomésticos, todo en dólares.

Desde Miami también se envían combos de comida. El empresario y reggaetonero El Micha anunció en marzo de 2025 su plataforma Mercadame, que distribuye paquetes de alimentos desde Estados Unidos a Cuba con precios en dólares.

Desde junio de 2026, los envíos desde Miami hacia las provincias de toda Cuba también incluyen fogones de carbón, baterías recargables, estaciones portátiles y plantas solares.

Este ecosistema de negocios se asienta sobre una transformación estructural que comenzó a consolidarse en 2021 con la legalización de las mipymes. El régimen aprobó más de 11,000 empresas privadas para septiembre de 2025.

El sector privado cubano representa cerca del 15% del PIB y domina el 55% del comercio minorista. Opera en un entorno donde el Estado no garantiza los bienes básicos.

La paradoja que señala Roy Pérez es que ese modelo, aunque resuelve necesidades reales, convierte la precariedad estructural del sistema cubano en una oportunidad comercial sostenida.

«Quienes nos prestamos para que eso siga vivo, para que siga funcionando esa empresa macabra cuya materia prima es la miseria, somos nosotros mismos», expresó.