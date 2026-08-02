Ni rejas ni alarmas impiden segundo robo a negocio privado en Cárdenas en menos de un año

Una tienda de artículos tecnológicos ubicada en la calle Real del centro de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, fue saqueada por segunda vez en menos de un año durante la madrugada del sábado,
El establecimiento, identificado como «Mercado Real – Servicios y Accesorios», había sufrido un primer robo en noviembre de 2025, según denuncia difundida por el creador de contenido Christian Arbolaez.
Esta vez, los ladrones ignoraron la alarma y forzaron persianas metálicas y rejas ornamentales para acceder al local, llevándose prácticamente todo lo que había en su interior.
El negocio contaba con sistema de alarmas, que estuvo activo durante el robo sin lograr frenar a los delincuentes ni alertar a las autoridades de manera efectiva, explicó Arbolaez.
Además, enfatizó en su publicación que varios vecinos vieron a los ladrones entrar y salir del local, pero el temor generalizado impidió cualquier intervención.
Quienes intentaron llamar a la Policía se encontraron con otro obstáculo: durante la madrugada no había señal telefónica porque ETECSA había desconectado el servicio, una práctica que se ha vuelto habitual en la isla durante los apagones, y que deja a los ciudadanos sin posibilidad de pedir ayuda en los momentos más críticos.
El robo fue descubierto alrededor de las 8:00 de la mañana. Los propietarios se presentaron en la estación policial a las 9:30 a.m., pero las autoridades solo acudieron al lugar cerca de las 12:30 p.m., tras una segunda visita de los afectados.
Según Arbolaez, la respuesta recibida en la estación generó indignación adicional: los agentes les indicaron que, al tratarse de un negocio privado, la responsabilidad de protegerlo recaía en ellos mismos, y que las medidas de seguridad instaladas —rejas y alarmas— no habían resultado suficientes.
Además, la Policía señaló que los vecinos que presenciaron el robo debieron haberse trasladado personalmente hasta la unidad para reportarlo, en lugar de intentar comunicarse por teléfono.
Los propietarios del negocio afirman no esperar recuperar lo robado, pero sí lanzan un llamado a sus vecinos: «que, dentro de las posibilidades de cada cual, los vecinos vuelvan a cuidarse entre sí y no permitan que el miedo termine favoreciendo a quienes delinquen».
Arbolaez, quien administra «Cardenenses en Facebook» y ha documentado múltiples incidentes en el municipio, como el robo de paneles solares en el Hogar Materno del territorio el mes pasado.
Este caso se suma a una cadena de robos documentados en Cárdenas durante 2026, que incluye un asalto a mano armada a una fábrica de helados en abril y el episodio del vecino atrapado y atado por la comunidad el 25 de julio, cuando los residentes actuaron por cuenta propia ante la percepción de abandono institucional.
Preguntas frecuentes sobre la inseguridad en Cárdenas, Matanzas
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo afecta la inseguridad a los negocios privados en Cárdenas?
Los negocios privados en Cárdenas están siendo gravemente afectados por la inseguridad. El caso del "Mercado Real – Servicios y Accesorios", que fue saqueado por segunda vez en menos de un año, es un ejemplo claro de cómo la delincuencia ha impactado a los emprendedores locales. A pesar de contar con medidas de seguridad como rejas y alarmas, los delincuentes logran burlar estos sistemas, causando pérdidas significativas para los propietarios. La situación se agrava con la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, lo que deja a los dueños de negocios prácticamente desamparados.
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¿Por qué no se logra detener a los delincuentes en Cárdenas?
La falta de detenciones efectivas de delincuentes en Cárdenas se debe a varios factores. Uno de los principales problemas es la respuesta tardía o ineficaz de la Policía, que en muchos casos llega horas después de que se reportan los robos. Además, la desconexión del servicio telefónico por parte de ETECSA durante las madrugadas impide a los ciudadanos reportar incidentes en tiempo real. La percepción de impunidad también contribuye a que los delincuentes actúen con mayor libertad, sabiendo que las probabilidades de ser capturados son bajas.
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¿Cuál es el impacto de los robos de infraestructura energética en Cárdenas?
Los robos de infraestructura energética en Cárdenas tienen un impacto devastador. La sustracción de paneles solares y baterías en lugares críticos como hogares maternos no solo afecta a las instalaciones directamente, sino que también pone en riesgo la vida de personas vulnerables que dependen de estos servicios para su bienestar. Estos robos son parte de un patrón delictivo que se ha extendido por toda Cuba, exacerbado por la crisis eléctrica que enfrenta el país y los apagones prolongados. La falta de respuesta rápida por parte de la Policía agrava aún más la situación.
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¿Qué medidas podrían mejorar la seguridad en Cárdenas?
Para mejorar la seguridad en Cárdenas, se necesitan medidas más efectivas y una mayor presencia policial. La comunidad ha sugerido la necesidad de reforzar la presencia policial con más patrullas y recursos. También es crucial mejorar las infraestructuras de comunicación para que los ciudadanos puedan reportar incidentes a tiempo. Además, implementar leyes más estrictas y garantizar su cumplimiento podría disuadir a los delincuentes. La cooperación entre los vecinos y el uso de redes sociales para compartir información sobre sospechosos son estrategias que ya se están utilizando como respuesta a la falta de acción oficial.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.