Ni rejas ni alarmas impiden segundo robo a negocio privado en Cárdenas en menos de un año

Los ladrones no respetaron ni la alarma ni las rejas

Una tienda de artículos tecnológicos ubicada en la calle Real del centro de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, fue saqueada por segunda vez en menos de un año durante la madrugada del sábado,

El establecimiento, identificado como «Mercado Real – Servicios y Accesorios», había sufrido un primer robo en noviembre de 2025, según denuncia difundida por el creador de contenido Christian Arbolaez.

Esta vez, los ladrones ignoraron la alarma y forzaron persianas metálicas y rejas ornamentales para acceder al local, llevándose prácticamente todo lo que había en su interior.

El negocio contaba con sistema de alarmas, que estuvo activo durante el robo sin lograr frenar a los delincuentes ni alertar a las autoridades de manera efectiva, explicó Arbolaez.

Además, enfatizó en su publicación que varios vecinos vieron a los ladrones entrar y salir del local, pero el temor generalizado impidió cualquier intervención.

Quienes intentaron llamar a la Policía se encontraron con otro obstáculo: durante la madrugada no había señal telefónica porque ETECSA había desconectado el servicio, una práctica que se ha vuelto habitual en la isla durante los apagones, y que deja a los ciudadanos sin posibilidad de pedir ayuda en los momentos más críticos.

El robo fue descubierto alrededor de las 8:00 de la mañana. Los propietarios se presentaron en la estación policial a las 9:30 a.m., pero las autoridades solo acudieron al lugar cerca de las 12:30 p.m., tras una segunda visita de los afectados.

Según Arbolaez, la respuesta recibida en la estación generó indignación adicional: los agentes les indicaron que, al tratarse de un negocio privado, la responsabilidad de protegerlo recaía en ellos mismos, y que las medidas de seguridad instaladas —rejas y alarmas— no habían resultado suficientes.

Además, la Policía señaló que los vecinos que presenciaron el robo debieron haberse trasladado personalmente hasta la unidad para reportarlo, en lugar de intentar comunicarse por teléfono.

Los propietarios del negocio afirman no esperar recuperar lo robado, pero sí lanzan un llamado a sus vecinos: «que, dentro de las posibilidades de cada cual, los vecinos vuelvan a cuidarse entre sí y no permitan que el miedo termine favoreciendo a quienes delinquen».

Arbolaez, quien administra «Cardenenses en Facebook» y ha documentado múltiples incidentes en el municipio, como el robo de paneles solares en el Hogar Materno del territorio el mes pasado.

Este caso se suma a una cadena de robos documentados en Cárdenas durante 2026, que incluye un asalto a mano armada a una fábrica de helados en abril y el episodio del vecino atrapado y atado por la comunidad el 25 de julio, cuando los residentes actuaron por cuenta propia ante la percepción de abandono institucional.