Cuba conquista el oro en el hockey sobre césped en Santo Domingo 2026

La selección femenina de Cuba se coronó campeona del torneo de hockey sobre césped en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, este lunes, al vencer a México 2-0 en la tanda de penales tras un tiempo reglamentario sin goles.

La gran protagonista de la final fue la portera Yurismailis García, quien detuvo los cuatro disparos ejecutados por las mexicanas en la definición: los intentos de Grecia Mendoza, Mayra Lacheño, Arlette Estrada y Valeria Espinoza se estrellaron contra su actuación.

Cuba, en cambio, no perdonó. Yuraima Vera abrió el marcador en la tanda y la capitana Sunaylis Nikle sentenció el título con el segundo gol decisivo.

El triunfo coronó una campaña prácticamente perfecta: las cubanas anotaron 29 goles en todo el torneo y solo encajaron uno, una estadística que refleja su dominio absoluto tanto en ataque como en defensa.

En la fase de grupos, Cuba arrasó con goleadas de 7-0 ante Jamaica, 7-1 ante Barbados y 9-0 ante Bermudas, antes de imponerse 6-0 a Venezuela en las semifinales.

En el apartado individual, Yuraima Vera terminó como la máxima goleadora del equipo con ocho tantos, seguida por Chiela Darias con siete.

El partido se disputó ante unas gradas completamente llenas en el estadio de hockey del Parque del Este, donde atletas de Barbados, Puerto Rico, Jamaica y otras delegaciones se sumaron al ambiente festivo. Los cánticos de «¡Cuba, Cuba!» y «¡México, México!» acompañaron un duelo que mantuvo la tensión hasta el último penal.

Este oro tiene además un sabor especial de revancha. En los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023, Cuba llegó a la final ante el mismo rival, empató 1-1 en el tiempo reglamentario y perdió el oro en penales por 5-3, quedándose con la plata. En Santo Domingo 2026, el guion se invirtió por completo.

La capitana Nikle, quien en aquella final de San Salvador marcó el gol cubano antes de que México empatara, cerró este lunes un ciclo simbólico al convertir el penal definitivo del título.

En el partido por la medalla de bronce, Venezuela derrotó 4-1 a Barbados para completar el podio. Los tres primeros goles venezolanos llegaron en menos de seis minutos, con tantos de María Artigas, Mery Rodríguez y Johandri Sánchez.

Cuba participa en Santo Domingo 2026 con 504 deportistas inscritos en 42 disciplinas y el objetivo declarado de terminar entre los tres primeros del medallero general, posición que mantenía al cierre de la semana pasada, por detrás de México y Colombia.

El torneo masculino de hockey sobre césped concluirá este martes con la disputa de sus propias medallas.