Actriz cubana comparte el mayor deseo de su madre: «Con 95 años su anhelo es ver una Cuba libre de dictadores»

La actriz cubana Sandra Pérez publicó este martes un video en su cuenta de Instagram en el que su madre, de 95 años, expresa con absoluta claridad su mayor deseo: ver a Cuba libre de la dictadura.

En el emotivo clip compartido en Instagram, Sandra le pregunta a su madre —a quien llama cariñosamente «Mimi»— qué es lo que más le gustaría que ocurriera con Cuba. La respuesta de la anciana no deja lugar a dudas: «Que se libere».

Cuando su hija le pregunta cuál cree que es el único camino posible, la mujer responde sin titubear: «Que se acabe la dictadura».

La actriz aprovecha el momento para lanzar un mensaje directo a sus seguidores: «¿Viste? Hasta mi mamá lo sabe. Y la única manera de que se acabe la dictadura es que pierdas el miedo y salgas a la calle».

La reacción de los seguidores fue inmediata y emotiva. Decenas de comentarios destacaron la lucidez de la madre de la actriz a sus casi cien años de vida. «Ella está clarita», escribió un usuario. Otro dejó: «Tan bella y tan clara con casi un siglo de vida. Dios la bendiga». Un tercero expresó: «Bendita sea tu mamá, dile que le mando un besito con mucho respeto y amor de un nieto de 37 años, cubano de pura cepa».

El llamado de Sandra Pérez a «perder el miedo y salir a la calle» conecta con el discurso de la diáspora cubana que, desde las protestas del 11 de julio de 2021, insiste en que la movilización ciudadana es el único camino real hacia el cambio en la isla.

La voz de su madre de 95 años, con casi un siglo de vida, le da a ese mensaje una dimensión que sus seguidores no tardaron en reconocer: «Qué linda y qué fuerza para decir Viva Cuba Libre».

El video se suma a una tendencia que ha ganado fuerza en los últimos años: cubanos de avanzada edad que expresan públicamente su anhelo de ver a Cuba libre antes de morir. En enero pasado, una abuela cubana de 90 años se hizo viral al confesar: «Ojalá yo pueda ir a Cuba antes de morirme y verla libre, libre».