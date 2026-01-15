Ver más

Un video publicado en TikTok ha conmovido a miles dentro y fuera de la comunidad cubana. En el clip, compartido por la usuaria @aallyss111, una mujer le muestra a su madre de 90 años un video creado con inteligencia artificial donde se ve a Donald Trump y Marco Rubio caminando por una Habana libre.

Al ver las imágenes, la anciana no puede contener la emoción. “Ojalá yo pueda ir a Cuba antes de morirme y verla libre, libre”, dice con voz temblorosa. Su frase, breve y sincera, ha tocado el corazón de miles de usuarios que aún sueñan con una Cuba diferente.

El video, acompañado por la canción “Nuestro Día (Ya viene llegando)” de Willy Chirino, se viralizó rápidamente. “Se me hizo un nudo en la garganta”, comentó una usuaria. “Mi abuela murió con el mismo sueño”, escribió otra desde Miami. “Dios permita que esta abuelita pueda ver su tierra libre”, añadieron.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Claro que sí, abuelita, Cuba va a ser libre muy pronto”, “Quien no llore con este video, no es cubano”, o “Ella representa a toda una generación que lo perdió todo por la libertad”, fueron algunos de los cientos de mensajes.

La imagen de la anciana, con el rostro lleno de emoción, se ha vuelto símbolo de esperanza. En apenas unos segundos, recordó al mundo que la ilusión de ver una Cuba libre sigue viva, incluso en quienes llevan toda una vida esperando poder volver a casa.