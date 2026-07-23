Incendio deja sin hogar a unos 40 cubanos residentes en Guyana

Alrededor de 40 migrantes cubanos quedaron sin hogar el pasado lunes después de que un incendio destruyera el piso superior de un edificio de alquiler en Georgetown, Guyana, donde residían en condiciones de hacinamiento.
El siniestro ocurrió poco después de las 9:00 de la mañana en un inmueble situado en el lote 216 de South Road, en el barrio de Lacytown, según informaron Guyana Times e iNews Guyana.
Aunque el fuego consumió por completo la planta alta del edificio, todos los ocupantes lograron escapar con vida, incluidos mujeres y niños.
De acuerdo con testigos, el incendio comenzó cuando varios cables eléctricos cercanos al techo empezaron a humear antes de prenderse en llamas.
El edificio, de dos plantas y construido en madera y hormigón, albergaba en la planta baja un negocio de venta de automóviles y repuestos, mientras que el segundo piso estaba dividido en 11 o 12 habitaciones, donde vivían inmigrantes cubanos y venezolanos.
Con un promedio de cuatro personas por habitación, unas 40 personas residían en el inmueble.
Una de las inquilinas, Yumiliisi Peres, contó que se encontraba bañándose cuando escuchó los gritos de alarma.
«El fuego comenzó afuera... Entonces los oí gritar: "¡Fuego! ¡Corran, corran!"», relató.
Peres explicó que tuvo que forcejear para abrir la puerta del baño antes de conseguir salir.
Otro residente contó que una mujer que llevaba a un niño en brazos quedó atrapada durante unos instantes, pero vecinos lograron rescatarla antes de que las llamas alcanzaran la vivienda.
El Servicio de Bomberos de Guyana informó que, al llegar al lugar, encontró el segundo nivel completamente envuelto en llamas y varias propiedades cercanas amenazadas por el fuego.
«Gracias a una rápida y coordinada intervención, el incendio se contuvo con éxito en el piso superior, evitando que se propagara a las propiedades aledañas», indicó la institución.
La planta alta quedó totalmente destruida, mientras que el negocio ubicado en la planta baja sufrió daños parciales.
Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las causas del incendio.
El incendio ocurre en un contexto de fuerte crecimiento de la migración cubana hacia Guyana, impulsada por el auge petrolero del país sudamericano.
Según datos citados por Bloomberg, Guyana otorgó estatus legal a 135.000 cubanos en 2024, frente a apenas 800 en 2020, una muestra del acelerado incremento de este flujo migratorio.
Sin embargo, numerosos migrantes viven en condiciones precarias. En febrero de este año, las autoridades inspeccionaron otro edificio de Georgetown donde residían 77 cubanos durante un operativo de la Unidad contra la Trata de Personas, aunque no se detectaron actividades ilegales.
El incendio se suma además a otros hechos que han golpeado recientemente a la comunidad cubana en Guyana. El pasado 14 de julio, un cubano de 25 años murió tras ser alcanzado por una manguera de alta presión durante un accidente laboral en Providence. En mayo, otro joven cubano, de 23 años, fue asesinado a tiros mientras trabajaba en el barrio de Queenstown, en Georgetown.
Preguntas Frecuentes sobre el Incendio en Guyana que Afectó a Migrantes Cubanos
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos cubanos quedaron sin hogar tras el incendio en Georgetown, Guyana?
Alrededor de 40 migrantes cubanos quedaron sin hogar después de que el incendio destruyera el piso superior de un edificio de alquiler en Georgetown, Guyana.
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¿Cómo comenzó el incendio que afectó a los cubanos en Guyana?
El incendio comenzó cuando varios cables eléctricos cercanos al techo empezaron a humear antes de prenderse en llamas, según testigos del incidente.
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¿Qué condiciones enfrentan los migrantes cubanos en Guyana?
Los migrantes cubanos en Guyana a menudo viven en condiciones precarias y de hacinamiento, como muestra el incendio reciente. Además, enfrentan una situación de explotación laboral y violencia callejera debido al aumento de la migración.
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¿Qué acciones tomaron las autoridades tras el incendio en Guyana?
El Servicio de Bomberos de Guyana logró contener el incendio en el piso superior del edificio, evitando que se propagara a propiedades aledañas. Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las causas del incendio.
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¿Cómo ha afectado el auge migratorio en Guyana a los cubanos?
El auge migratorio en Guyana ha llevado a un incremento significativo de cubanos en el país, con 135,000 cubanos obteniendo estatus legal en 2024. Sin embargo, muchos enfrentan condiciones de explotación laboral y precariedad en su vida cotidiana.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.