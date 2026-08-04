Jacob Forever no oculta su felicidad: Así presume a su novia Roxana Rivero en redes

Jacob Forever no esconde lo enamorado que está. El cantante cubano volvió a demostrar su adoración por su novia, Roxana Rivero, con un comentario en la publicación más reciente de ella en Instagram: «La más linda ».

En la foto, Roxana posa de noche junto a un auto de lujo con iluminación interior púrpura, luciendo un top blanco de cuello alto, jeans anchos azul claro y una gabardina beige larga. La imagen acumuló más de mil likes, entre ellos el del propio Jacob, quien además se tomó el tiempo de dejar ese piropo en los comentarios.

El mensaje, que cosechó 15 likes, resume en pocas palabras el nivel de enamoramiento que el artista exhibe sin pudor en redes sociales.

Captura de Instagram

No es la primera vez que Jacob se deshace en elogios públicos hacia Roxy. En la anterior publicación de ella —donde posaba sobre el capó de un Bentley negro con un suéter amarillo lima— le dejó un comentario: «Que linda mi amor », comentario que recibió 59 likes y que esa publicación acumulara más de 3,419.

La relación entre ambos se hizo oficial el 2 de abril de 2026, cuando Jacob confirmó el romance en el programa digital El Desorden de Marko con un escueto pero revelador: «Estoy feliz».

Desde entonces, los gestos románticos no han parado. El 21 de abril le dedicó un mensaje de cumpleaños en Instagram prometiéndole acompañarla «en cada paso», y ella respondió: «Yo firme a tu lado forever and ever».

El momento más llamativo llegó el 27 de abril, cuando Jacob la presentó ante el público desde el escenario del Watsco Center de Miami: «Un aplauso para mi novia Roxana Rivero. Te amo, mi amor».

Roxana, conocida como Roxy, tiene 24 años y trabaja como agente inmobiliaria en el sur de Florida. Su perfil de Instagram la describe como especialista en compra y venta de propiedades en esa zona.

La joven también ha correspondido públicamente: el 22 de junio, Día de los Padres, le dedicó un mensaje en sus historias de Instagram junto a los tres hijos del cantante: «Feliz Día de los Padres, mi amor… Te amo».

Los fans de Jacob siguen cada uno de estos intercambios con entusiasmo, y la dinámica de él apareciendo en los comentarios de Roxy para elogiarla se ha convertido en uno de los sellos de esta relación.